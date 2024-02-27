Журналист Дмитрий Гордон опубликовал у себя на канале расследование о блоггерах, ведущих YouTube-канале "Исландия" Владимире Петрове и Сергее Иванове.

По словам Гордона, Петров начинал карьеру на телеканале "Киевская Русь", который принадлежал генеральному прокурору Украины и по совместительству мультимиллионеру Геннадию Васильеву. Васильев был генпрокурором при экс-президенте Викторе Януковиче.

Именно Петров, который примерно 15 лет занимается политтехнологиями, в частности, придумал педофильский скандал в "Артеке", чтобы помочь Виктору Януковичу выиграть выборы президента, очертив его оппонентов, ввел в моду практику использования тетушек на разных акциях и организовал секс-скандал "Куриные лапки" против бывшего заместителя главы ГБР Ольги Варченко.

Кроме того, он оскорблял Майдан, прославлял Януковича и экс-премьера Николая Азарова, устраивал в Киеве митинги в поддержку русского языка, заявлял, что не считает Крым украинским, называл войну, которую Россия ведет против Украины, гражданской, а президента страны-агрессора России Владимира Путина – лучшим президентом. Он постоянно приглашал к себе в эфир и давал трибуну для высказываний сепаратистам и российским пропагандистам.

В 2012 году в Одессе Петров руководил предвыборной кампанией объявленного в розыск СБУ коллаборанта Игоря Маркова, в результате чего Марков попал в Верховную Раду.

В 2011-м Петров заявил в Facebook, что европейский выбор Украины - это "выбор 300 человек с флажками", и добавил, что сам факт проведения акции "Мы - Европа" означает, что в Украине при Януковиче была "демократия в самом чистом виде" .

Петров по заказу Москвы ввел в моду и практику политтехнологий использование тетушек. Вадим Титушко – это спортсмен, избивавший митингующих во время побоища на многотысячной оппозиционной акции "Вставай, Украина!" 18 мая 2013 года.

Тогда президентом был Янукович, а министром внутренних дел – Виталий Захарченко. И вот в сопровождении ГАИ бронетранспортер с провокаторами внутри и на броне начал таранить тех, кто вышел на Софийскую площадь и близлежащие улицы Киева против режима Януковича. Техника ехала со стороны правительственного квартала.

"Конкретно этот БРДМ – не мой. Я его арендовал", – говорил потом Петров.

Захарченко и команда Петрова устроили на несколько тысяч оппозиционной акции "Вставай, Украина!" настоящее побоище.

Захарченко наблюдал за всем этим из окон InterContinental. Организаторы бойни уже знали, что вскоре Янукович от имени всей Украины откажется от ассоциации с ЕС и рассчитывали спровоцировать драки, чтобы заявить, что оппозиционеры – агрессивные и жестокие.

В 2015 году Петров в своем проекте "Люмпен-шоу" утверждал, что Вооруженные силы Украины якобы обстреливают мирных жителей временно оккупированного Донецка. Запись была опубликована на YouTube-канале Halise Gumus 20 июня 2016 года. В Facebook проекте этот выпуск был опубликован 2 февраля 2015 года, но видео сейчас недоступно.

В 2015 году Петров восхищался смелостью тогда еще живого предводителя "ДНР" Александра Захарченко. Все это он обсуждал в беседе с Дмитрием Филимоновым – бывшим журналистом Украины, который сейчас живет в России и открыто поддерживает войну. Этот выпуск "Люмпен шоу" №34 вышел в 2015 году, сейчас видео удалено, но его также выложили на YouTube-канале Halise Gumus.

А в 2019 году Петров подал документы в Центризбирком и стал кандидатом в президенты Украины.

"Вы заметили, что когда наши президенты дают пресс-конференцию, их никто не смотрит. А когда Путин дает пресс-конференцию, его смотрит не только Россия, но еще и Беларусь, Украина и в Штатах смотрят, что же он там наговорил. Я хочу, чтобы меня в Украине любили так же, как Путина любят в России", – сказал Петров в интервью.

Это был 2019 год, война с агрессором-Россией продолжалась уже давно. А Петров мечтал быть таким, как Путин.

А в прошлом году Петров во время сдержания на YouTube-канале Натальи Мосейчук заявил, что работает на офис президента и его главу Андрея Ермака.

"Я работаю на Офис президента, я работаю на Андрея Борисовича Ермака, и если хоть какая-нибудь собака будет на меня лаять, я пойду пожалуюсь Ермаку – и вам кранты. Это я обращаюсь к народным депутатам, работникам Офиса генерального прокурора, в МВД. Не дай боже вы хоть косым взглядом на меня посмотрите, я Ермаку скажу - вам хана, поняли там все? Подаяние приносить под дверь моей квартиры", - сказал Петров 26 сентября 2023 года.

10 ноября того же года Мосейчук во время интервью уточнила у Ермака, что он думает о том, что его именем прикрываются.

"Я слышу это, но знаете, что я могу сказать? Если к вам кто-то пришел и сказал, что либо он от Ермака, либо как-то использовал мою фамилию, вы можете первое – срочно обратиться в правоохранительные органы, или, простите, послать на три буквы", – сказал Ермак.

Что касается Иванова, то он бывший прокурор из Луганска, сын нардепа-регионала. Также его отец был бизнес-партнером и ближайшим соратником одиозного Александра Ефремова – экспредседателя Луганской областной государственной администрации времен президента Виктора Януковича, бывшего руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде, подозреваемого в госизмене. Иванов-младший выучился на юриста и работал по протекции отца в Луганске сначала в прокуратуре, затем в налоговой. А в 2014 году все это покинул – что совпало с концом правления регионалов и его папы в частности – и стал блоггером в Киеве.

Гордон рассказал, что все полученные материалы о Петрове и Иванове передаст Службе безопасности Украины, поскольку считает, что их деятельность подпадает под статью о государственной измене.

Источник: gordonua