В разного рода СМИ и телеграмм каналах по выходным активно раскручивалась новость об обысках ДБР у главного полицейского Волыни Юрия Крошко.

В настоящее время нет официальной информации от ДБР, но ряд СМИ заявили об обоснованных подозрениях незаконности действий последнего. Никто еще не забыл громкое задержание заместителя начальника полиции Владимира Александра Давидюка.

Пишут Акценты.

Последний лишь часть механизма заработков Юрия Крошко. В недавних публикациях звучало количество лиц, которым способствовал в выезде главный полицейский Волыни – 52 человека. Если просто приблизительно посчитать вероятную сумму заработка, потому что Олесандр Давидюк получил всего от одного 8 тысяч долларов, то становится понятна сумма, полученная Юрием Крошко, которая составляет около 500 тысяч долларов без учета заработка от продажи автомобилей, которую они ввезли.

Просто 500 тысяч долларов за несколько месяцев после начала войны. Если кто-то сейчас скажет, что Александр Давидюк действовал самостоятельно и Юрий Крошко к его действиям не имеет отношения, то может очень жестко ошибиться. Последний исключительно отличается контролем своих подчиненных относительно «денежных» вопросов и, как известно, действия Александра Давидюка курировал близкий Юрию Крошко начальник полиции Владимира – Василий Майданюк.

Также телеграмм-каналы обращали внимание ДБР на проверку других фактов организации выезда лиц призывного возраста через фиктивного перевозчика близкого к Давидюку и Майданюку.

Возможно, аналитики ДБР установят таковых самостоятельно. В настоящее время Юрий Крошко сообщил всем подчиненным о безосновательности подозрений следователей ДБР и почему-то последние дни слишком часто начал ездить в столицу, наверняка «замаливать» вину и просить «помиловать» оставив работать на «рыбном» месте.