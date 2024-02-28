Одесский адвокат и председатель комитета хозяйственного права и процесса Совета адвокатов Одесской области Виктор Сизоненко оказался с частным предпринимателем и имеет совместный бизнес с бывшим прокурором, которого задержали за взятку, и которого он защищал в суде.

По данным анализа декларации юриста и его судебной практики, эта информация стала известна через портал 368.media .

Виктор Сизоненко, родившийся в Донецке и работавший в Житомире, преподает свои услуги в Одессе и претендует на должность судьи в апелляционном хозяйственном суде Одесской области. До этого он обслуживал интересы морских агентских компаний и возглавлял филиал юридической компании Arzinger. В 2023 году он основал свою компанию "Файнекс Лигал".

Декларация Сизоненко указывает, что его жена Людмила приобрела дом в селе Нерубайское в Одесской области в ноябре 2020 года за 1,91 млн гривен. Кроме того, в 2023 году он задекларировал принадлежащие его жене автомобили Toyota Land Cruiser Prado 150 (за 1,6 млн гривен) и KIA STONIC (за 481 тыс. гривен).

Людмила Сизоненко

В 2023 он покинул фирму Arzinger и основал свое адвокатское бюро. От предпринимательской деятельности он получил 5,43 млн. гривен. Самое интересное заключается в связях адвоката в Житомирской области, где происходит его жена Людмила. Сизоненко указывает по адресу почты justecolaw@gmail.com, который отвечает ООО "Юридическая компания Юстеко" в Житомире. Указанной компанией владеет сам адвокат, а его партнером является бывший чиновник прокуратуры Житомирской области Виталий Рудык. Рудик был задержан в 2018 году за получение взятки в размере двух тысяч долларов и подозрение по статье 368 Уголовного кодекса. Однако в августе 2019 года КГКП решила уволить его из органов прокуратуры из-за нарушения кодекса. Дело Рудыка по-прежнему слушается в Королевском суде Житомира, а юридическую защиту проводила команда Сизоненко и других адвокатов. По данным издания, Рудик является совладельцем ООО "Север-лес", занимающимся лесообработкой.