На третьем году полномасштабной войны в сферу украинского оборонно-промышленного комплекса пытается попасть компания с российскими корнями «Инкас Дубай». Не исключено, что в целях разведки. А помогает ей в этом ОО «Стоп Коррупция». Об этом говорится в расследовании на сайте Comments.UA.

Журналисты выяснили, что 51% акций «Инкас Дубай» принадлежит гражданину Узбекистана и россии Улугбекхону Максумову. А среди инвесторов компании есть Адам Делимханов - приспешник Рамзана Кадырова и депутат госдумы России, который участвовал в вооруженном вторжении в Украину и был среди кадыровцев во время захвата Мариуполя.

О прямых связях «Инкас Дубай» и владельца этой компании с российскими властями свидетельствуют фотографии в социальных сетях, активное общение со спецслужбами государства-агрессора, представителями российского государственного аппарата и террористами, пишут Comments.UA.

«Инкас Дубай имеет сомнительную репутацию, связанную с попытками избежать санкций и сотрудничества со странами, признанными международным сообществом как государства-террористы, и с представителями признанных террористическими сообществ. Речь идет о работе Инкас Дубай в странах СНГ, в том числе Беларуси и Чечне. В частности, еще с 2014 года руководство Инкас Дубай принимало меры для поставки бронетехники террористам из так называемых «ЛДНР», - говорится в материале.

А теперь «Инкас Дубай» рассчитывает попасть на украинский оборонный рынок путем оспаривания законности контракта на производство бронеавтомобилей, который выполняла украинская компания «УкрАрмоТех» по заказу Госпогранслужбы, считают расследователи.

Журналисты отмечают, что этот оборонный контракт носил закрытый характер, однако его детали каким-то образом стали известны «Инкасу» и украинскому ОО «Стоп Коррупция». Это выяснилось, когда «антикоррупционеры» направили письмо в Госпогранслужбу, требуя ответа, почему контракт был заключен именно с «УкрАрмоТех».

«Для достижения цели компания, вероятно, запустила тему завышения цены контракта. В рамках этой схемы и появилось письмо «антикоррупционеров» в Госпогранслужбу. Целью таких действий могло стать получение информации о порядке цен по контракту и далее попытка публично заявить, что охранники границ заключают невыгодные для государства соглашения. Итак, конфликт «Инкас Дубай» с «УкрАрмоТех» выглядит как схема российской разведки. Получив через не раскрытую до сих пор сеть в Украине секретную информацию о контракте под грифом «Для служебного пользования», воспользовавшись услугами общественной организации «Стоп Коррупция», чтобы завести «Инкас Дубай» со связями в россии в сферу украинского ВПК», - делают вывод расследователи.