Вследствие новых требований к поставщикам, разработанных Государственным оператором тыла (ДОТ) во главе с Арсеном Жумадиловым, сроки поставки продуктов для ВСУ могут быть сорваны.

Об этом пишет политический эксперт Юрий Гаврилечко, сообщает сайт Антикор.

По его словам, 22 февраля ДОТ провел 11 пищевых аукционов, которые были отменены в тот же день. Причина - решение суда по жалобе одного из поставщиков, которым в тендерных условиях ДОТ установлен ряд дискриминационных требований.

«Они были заранее почти невыполнимы и именно поэтому, очевидно, имеем соответствующее решение суда. И это еще не все, потому что решение суда не только заблокировало тендерные процедуры, но и привело к потерям почти 600 тыс. грн, которые государственная организация должна была оплатить в виде судебного сбора», - отметил Гаврилечко.

28 февраля ДОТ переобъявил пищевые закупки с новыми требованиями к участникам. Например, за незарегистрированную налоговую накладную поставщик должен уплатить штраф, размер которого равен размеру утраченного заказчиком налогового кредита, или же 20% от стоимости товара.

«Возможно, глава ДОТ не знает, что судебная практика запрещает штрафы за нарушение регистрации налоговых накладных между сторонами договора», - обратил внимание эксперт.

По словам Гаврилечко, теперь поставщиков продуктов питания ждут миллионные штрафы на каждом шагу, что почти автоматически отсекает производителей от участия в тендерах.

В частности, предусмотрены штрафные санкции в размере 50% стоимости товара за день просрочки и пеня 0,1% от этой же стоимости за каждый день.

«Несмотря на любые форс-мажоры (да, это тоже нужно выписывать, потому что если подобной нормы нет, то штрафные санкции в суде трудно будет оспорить и отменить). Например, сломался в дороге автомобиль (такое бывает на войне). Получи штраф в 50%!», - написал эксперт.

По его мнению, новые суды по новым дискриминационным нормам также уже можно прогнозировать, как и новые срывы сроков поставки продуктов.

«А это уже точно одна из угроз национальной безопасности, потому что голодные солдаты качественно воевать не могут», - подчеркнул Гаврилечко.

Ранее сообщалось, что Арсен Жумадилов и Государственный оператор тыла не справились с задачей министра обороны Украины по питанию армии.