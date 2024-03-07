Катастрофой назвал политолог Андрей Золотарев торги на питание для армии, которые в этом году были сорваны второй раз подряд. По его мнению, свою профнепригодность окончательно продемонстрировал глава «Государственного оператора тыла» (ДОТ) Арсен Жумадилов.

Об этом пишет сайт Апостроф.

Золотарев считает, что именно из-за непрофессиональных действий Жумадилова 6 марта был сорван аукцион на поставку пищи для ВСУ. На торги, где по системе Prozorro разыгрывались лоты на 10,83 млрд грн, поставщики просто не явились. Из 13 лотов, которые должны были быть разыграны, торги удалось провести только по 1 лоту. Победителем по данному лоту стал «Буский консервный завод».

«От элементарного гугл-поиска об этом предприятии волосы становятся дыбом. Из-за их некачественных консервов произошло массовое отравление военных во Львове. В самом Буске люди жаловались на невыносимую вонь от завода. А солдаты ВСУ в соцсетях шутят: каждый раз, когда открывают "тушеную свинину", они боятся, что зомби в банке оживет и начнет апокалипсис», - заявил политолог.

Таким образом, констатировал Золотарев, торги 6 марта провалены, контракты вовремя не будут подписаны, поставки пищи к военным под угрозой срыва.

Он напомнил, что впервые Жумадилов сорвал снабжение армии едой 22 февраля, когда после решения суда отменил результаты 11 пищевых аукционов сразу же в день их проведения. Шестой административный апелляционный суд признал, что глава ДОТ прописал дискриминационные условия для поставщиков с целью протащить в победители ритейл. Но в результате даже ритейлеры не рискнули участвовать в этом театре одного актера и не явились на торги.

«Это был первый серьезный сигнал, что Жумадилов является некомпетентным для своей должности», - считает он, добавляя, что первые сорванные аукционы можно списать на случайность, но вторые – это уже тенденция.

Очевидной причиной, почему поставщики не явились на аукционы, являются новые кабальные тендерные требования к поставщикам.

Так, если для ритейлеров была предоплата и отсутствие штрафов, то сейчас отсрочка и штраф более 50% от стоимости товара за день просрочки. Даже в случае, если у поставщика, не дай бог, сломается автомобиль во время доставки еды на фронт – все равно нужно платить 50% штрафа без каких-либо поблажек. А за отсутствие регистрации поставщиком налоговой накладной – штраф, размер которого равен размеру утраченного заказчиком налогового кредита.

«Министерству обороны, пока еще не совсем поздно, нужно отстранить некомпетентного чиновника от принятия решений. Жумадилов в должности главы госпредприятия не несет никакой политической ответственности за свои эксперименты и в любой момент может сказать «ну, извините, не получилось». Так не должно быть», - резюмировал политолог.

Ранее сообщалось также, что из-за действий главы ДОТ Жумадилова Министерство обороны лишилось 600 тыс. грн.