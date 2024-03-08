Семейство Соймов очень хорошо известно, наверное, каждому жителю Закарпатья. Именно с этой фамилией связанные самые громкие скандалы в региональной сфере лесного хозяйства. Это и незаконная вырубка, и продажа неучтенного леса, и реализация ценных пород древесины по цене дровяника, и использование несколько раз для продажи дерева одних и тех же бирок, и еще десятки нарушений, которые неоднократно попадали в СМИ.

Пишут Акценты.

Юрий Сойма-старший в свое время более 10 лет руководил Великобычковским лесхозом в Раховском районе и за это время успел нажить себе славу одного из самых ярких представителей "лесной мафии" Закарпатья, обзавестись десятком криминальных производств и настроить против себя значительную часть местных жителей. После реформы лесной отрасли Сойма не удержался в кресле директора, ему не помогли даже связи в руководствах района, области и даже в Киеве. Правда, для самого семейства, как оказалось, это вовсе не стало проблемой.

Все схемы Сойма-старший "передал в наследство" своему сыну – Юрию Юрьевичу Сойме. Он определенное времени также был директором лесхоза, но в городе Хуст. Там Сойма-младший доруководился до того, что несколько лет назад довел весь лесхоз практически до банкротства. "Спасать" ситуацию пришлось отцу. Тот договорился, чтобы ряд других лесхозов области выделили Хустскому лесхозу помощь почти на 3 млн грн, которые до сих пор никто не вернул. При этом долги по выплате зарплаты при руководстве Соймы превышали 3 млн грн. Куда ушли одолженные деньги, можно только догадываться. Так же, как и остается представить, какой уровень негатива и недовольства Сойма вызывает у местных жителей и сотрудников предприятия.

В нормальной ситуации был бы проведен как минимум жесткий аудит деятельности директора лесхоза с последующим привлечением его к ответственности. Но благодаря "крыше" своего отца, Юрия Сойму-младшего удалось "спрятать" в соседней Ивано-Франковской области. Более того, не просто "спрятать", а и подыскать ему хлебное место директора Кутским лесным хозяйством. Казалось бы, история с отцовским шлейфом криминальных производств должна была бы как-то остепенить молодого управленца. Однако все получилось совсем наоборот. Сойма-младший принес с собой в Кутский лесхоз все схемы и методы роботы отца.

По подсчетам сотрудников лесхоза, из-за халатности и некомпетентности Соймы государство получило убыток в 50 млн грн. Оказалось, в прошлом году Сойма не побеспокоился о том, чтобы получить необходимые разрешительные документы на вырубку леса в горных районах для заготовки и отпуска дров тем селам, которые до сих пор не газифицированные. В результате – жители вынуждены были прибегать к незаконной рубке, которая в 2023 году достигла колоссальных масштабов впервые за всю историю лесхоза. Сойма всячески пытается скрыть факт незаконной рубки. Как раз накануне, в ночь на 6 февраля, несколько неизвестных мужчин пытались взломать кабинет начальника лесного отдела, чтобы, как считают работники предприятия, украсть документы, которые подтверждают многомиллионные убытки.

Юрий Сойма фактически превратил Кутский лесхоз в свою феодальную вотчину, где он пилит не только лес, но и бюджетные деньги, причем на везде, где только можно. Как говорят сотрудники предприятия, в конце прошлого года Сойма почти на 700 тис. грн заказал запчастей для экскаваторов, грузовиков и автомобилей, который в работе лесхоза не используются. А его махинации с топливными карточками вовсе достигли апогея. Закупленное за государственные средства топливо использовали аж никак не автомобили лесхоза, а частный транспорт самого Соймы, его семьи и для продажи на стороне. И это все во время полномасштабной войны, когда на фронте позарез нуждаются в топливе.

С собой на Ивано-Франковщину Сойма привез и "семейных" подрядчиков. Только осенью 2023 года Кутское лесничество заключило различных договоров на почти 700 тис. грн с М. Тандычем и Богданом Горинецким. Последний также небезызвестен на Закарпатье. Горинецкий односельчанин Соймы-старшего и, как рассказали его бывшие подопечные, не раз помогал наладить схемы и участвовал в них во время работы Юрия Соймы в Великобычковским лесхозом.

Как видим, "лесная мафия" Соймов плотно укоренилась в регионе и продолжает кормиться из "лесного" корыта. Аппетиты этого семейства и объемы их схематозов продолжают лишь расти. Понятно, что все это было бы невозможно без покровительства сверху – руководства госпредприятия "Леса Украины", а также районной и областной власти Ивано-Франковщины. Хочется верить, что незаконные оборудки и одного, и второго Соймы не останутся без внимания правоохранителей. Но пока все говорит совершенно о другом.