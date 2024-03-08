Об этом пишет издание Критика . Приводим текст без изменений и комментариев.

Всегда большую часть этого бизнеса держали под собой иностранцы, но за последние 2 года полномасштабного вторжения России чаша весов сместилась и почти все направление колл-центров перешло в руки выходцев из криминального мира с Кавказа.

Одной из таких персон является Гусейнов Рашад Ровшан Оглы 24.12.1992, известный своими жестокими методами решения вопросов.

Угон людей и автомобилей, вымогательство средств, грабеж и разбой стали менее интересными, когда Гусейнов Рашад узнал о выманивании средств под видом инвестиций.

В 2022 году его знакомят с Кислинским Антоном Сергеевичем 9.12.1996, родом из Николаева и с Рекой Денисом Владимировичем 6.10.1998, из города Стрый, Львовской области. Эти молодые ребята еще со студенческих лет работали в колл-центрах на всех ключевых должностях и успели выманить миллионы долларов у жителей Турции, Польши, Германии, Чехии, а впоследствии и у жителей Украины.

Деньги заработанные на крови Гусейнов Рашад Ровшан Оглы начал инвестировать в сферу выманивания средств из Украинцев и с помощью своих исполнителей - Кислинского и Реки уже в 2024 году становится одним из крупнейших игроков на этом рынке.

Ответственными за безопасность своих объектов делает своего родственника Гаджиева Тенлана Валех Оглы 31.05.1998 и Терехина Артема Михайловича 06.07.1993, которые, кстати, скрывались от правоохранительных органов. Но наверняка деньги решают все!

Крупнейшие офисы мошенников находятся в Киеве на ул. Дегтяревская 21г, 4 этаж и ул. Коновальца 36-д(БЦ Wave), корпус D, 5 этаж. Владельцы бизнес-центров хорошо знают, кто там работает, поэтому попасть внутрь почти невозможно.

Пока простые украинцы борются за свою свободу, другие персоны наживаются на горе, чтобы ездить на дорогих авто и жить в престижных жилых комплексах.

Гусейнов Рашад обожает BMW М-серии и Mercedes AMG и ездит исключительно на номерах 8008. Сейчас передвигается на роскошном BMW X7, КА8008ТВ и имеет квартиры в самых дорогих жилых комплексах, таких как: «Заречный», «Новопечерские Липки».

Муртады Кислинский Антон и Река Денис тоже очень комфортно живут во время войны. Ездят на BMW X5 ВК1644ИК и Mercedes S500 ВК5294ИК, а проживают по адресам ул. Антоновича, 101 и ул. Николая Михновского 14 соответственно.

Не отстает он других и Гаджиев Терлан Валех Оглы, проживающий на ул. Днепровская Набережная 18а и ездит на BMW 5-й серии, КЕ7770НИ.

Поэтому возникает вопрос, почему пока наши защитники борются за право на существование нашего государства, иностранный криминалитет руками таких подонков как Кислинский и Река грабит наших граждан? И почему правоохранители закрывают на это глаза?