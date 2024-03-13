После того, как ГП «Государственный оператор тыла» провалило сразу два последних аукциона Prozorro, его глава Арсен Жумадилов решил вернуться к практике прямых договоров и привел за руку «новых» поставщиков пище для армии, пишет политический эксперт Назар Приходько, сообщает "Парламент"

Впрочем, эти новые поставщики оказались известными фигурантами резонансных скандалов. Речь идет о представителях семьи Гринкевичей, «которые годами сидели на тендерах МОУ», добавляет Приходько.

По его информации, «Государственный оператор тыла» заключил прямые договоры с ООО «Буский консервный завод». Этот поставщик известен, по словам эксперта, очень низким качеством продукции. Кроме того, возглавляет предприятие Александр Лапшин, которого Приходько называет «Гринкевичем в маске» и «номиналом этой достойной семьи, на которую они после открытия уголовных производств начали переписывать свое имущество».

Приходько цитирует расследование «hromadske», где говорится: «В мае 2023 года Светлана Гринкевич приобрела две квартиры на Новопечерских Липках в Киеве. Тогда схожие апартаменты стоили 20 миллионов гривен. Через день после ареста Игоря Гринкевича, 31 декабря, Светлана взяла кредит на 5 миллионов гривен у Александра Лапшина. А 2 января она наложила из-за этого кредита обременение на обе квартиры у нотариуса. Ипотекодержателем обеих квартир Александр Лапшин. Соответственно, пока Светлана Гринкевич не вернет долг, квартира недоступна для арестов и конфискаций».

Таким образом, резюмирует эксперт, Жумадилов с одной стороны «кричит о «бескомпромиссной борьбе с мафией», о «пищевых баронах», «преступной системе», а с другой – берет за руку номиналов Гринкевичей, на которых те переписывают свое имущество, и заключает договоры. с компанией, входящей в их группу».

И это происходит после того, как акцентирует Приходько, как Минобороны расторгло с Гринкевичами договоры. Игнорируя этот факт, Жумадилов подписывает с ними новые. «Как будто и министр на коне, и Гринкевичи у корыта остались. Остается только оценить высокий профессионализм «Государственного оператора тыла», – иронизирует эксперт.

Он добавляет, что имеет только один вопрос к правительству, руководству МО и персонально профильному министру Умерову. «Возвращение Жумадиловым Гринкевичей вам недостаточно? Что еще должен сделать этот человек для вашего позора и уничтожения обеспечения армии, чтобы кадровые выводы, наконец, были сделаны?», – пишет он.

Напомним, глава «Государственного оператора тыла» Арсен Жумадилов отменил результаты продовольственных торгов для армии на Prozorro 22 февраля, а после этого сорвал торги 6 марта. В тот же день он взял на себя единоличный контроль за многомиллиардным рынком пищевых закупок для ВСУ, вообще отказавшись от прозрачных аукционов.