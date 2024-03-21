По материалам Определения суда установлено, что за время руководства компанией Сергеем Макогоном к работе привлекались подрядные организации сомнительного происхождения.

Из открытых источников известно, что у национальной газотранспортной компании есть собственный немалый департамент по юридическим вопросам, одним из направлений которого является представление интересов предприятия в судебных инстанциях. Как выяснилось при проработке реестра судебных решений, адвокаты "ЭКВО" не присутствовали во время большинства заседаний, в которых фигурировали как представители ООО "ОГТСУ". Основную работу выполняли штатные юристы Оператора. Кроме того, по делам, где была признана правота Оператора ГТС, привлеченные адвокаты проигнорировали возможность обратиться в суд с целью компенсации судебных издержек и таким образом вернуть средства на банковские счета предприятия из государственного сектора экономики.

Из предыдущих публикаций в сети Интернет известно, что указанные факты были предметом проверки государственной аудиторской службы, не исключено, что уголовное производство связано с Сергеем Макогоном и бывшим юридическим директором компании является результатом этой проверки.



Такие действия руководства ОГТСУ и юркомпании ЭКВО дали основания Национальной полиции зарегистрировать уголовное производство по признакам уголовного нарушения по статье 191. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, часть 4: Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет” Уголовного кодекса Украины.



По данным в правоохранительных источниках, производство прямо касается эксдиректора по юридическим вопросам Оператора ГТС Украины Даниила Трегубова и эксгенерального директора компании Сергея Макогона.



Следователи изучают документы, которые были привлечены по существу уголовного внедрения в ОГОСУ.



Как удалось выяснить, Даниил Трегубов является практикующим адвокатом в Киеве и рассматривается на должность члена наблюдательного совета одного из ведущих предприятий критической инфраструктуры. Что касается бывшего главы Оператора ГТС Сергея Макогона, то, по источникам в энергетическом обществе, он уже больше года как покинул Украину и, по последним данным, живет в Канаде. На основании каких документов он мог выехать за пределы Украины во время военного положения, пока неизвестно.