Как стало известно из средств массовой информации, с июля 2023 года ДБР расследует уголовное производство по незаконным порубкам вековых дубов в национальном парке «Цуманская пуща».

Из ранее опубликованных материалов установлено, что причастен к незаконной порубке Юрий Шевчук, владелец деревообрабатывающего предприятия ООО «Компания Вуд-Пром», а также возглавляет ТМР «Горынь», территория которого граничит с заповедным урочищем «Цуманская пуща» .

Об этом пишет сайт Акценты.

Вчера работниками ДБР было сообщено о подозрении директору Киверцовского НПП «Цуманская пуща» Виталию Деркачу и владельцу указанного деревообрабатывающего предприятия Юрию Шевчуку в совершении незаконной рубки 48 дубов и других деревьев на территории Киверцовского НПП «Цуманская пуща», в результате чего 000 000 грн.

Кроме этого, известно, что во время проведения следственных действий правоохранительными органами в селе Озютичи Владимирского района вблизи территории ООО «Компания Вуд-Пром» в лесном массиве обнаружено 870 бревен древесины породы дуб общей кубомасой 600 кубических метров. неизвестного происхождения, на которое Луцким горрайонным судом наложен арест и передано в управление государства (АРМА).

Однако, по информации из анонимных источников, владелец ООО «Компания Вуд-Пром» Юрий Шевчук пытается через Волынский апелляционный суд и его Председателя Виктора Гапончука отменить арест на указанную древесину, которая очевидно срублена незаконно.

Так, в результате мониторинга реестра судебных решений установлено, что ранее стражами порядка уже налагался арест на готовую лесопродукцию объемом более 25 метров кубических и 40 бревен древесины породы дуб ориентировочной кубомасой 30 метров кубических, изъятую на территории ООО «Компания Вуд-Пром». Однако, несмотря на резонанс и дерзость « черных лесорубов », председателем Волынского апелляционного суда Виктором Гапончуком отменен указанный арест и направлено дело на новое судебное разбирательство в Луцкий горрайонный суд , который, учитывая принятое решение судьей высшей инстанции, отказал в наложении ареста. апелляционный суд поддержал их решение отказав в удовлетворении жалобы прокурора .

Видимо, таким же путем Юрий Шевчук планирует отменить арест на 870 бревен вековых дубов стоимостью более 21 000 000 грн., которые уже переданы Луцким горрайонным судом в управление государства (АРМА).

Возникает вопрос, на чьей стороне правда и не отменит ли Волынский апелляционный суд аналогичным способом арест на эту древесину, несмотря на то, что следствие в уголовном производстве продолжается и окончательная точка не поставлена?