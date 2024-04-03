Основательница элитного фитнес-клуба ANVIL баскетболистка Надежда Гришаева, которую связывали с Игорем Лебедевым, сыном покойного Владимира Жириновского, может быть хранителем активов этой семьи.





Россиянку Надежду Гришаеву, которая сейчас успешно живет свою лучшую жизнь в Европе, может ожидать очень печальный санкционный удар.

Портал uafinance со ссылкой на problematic.news раскрывает, почему несмотря на все усилия, Надежда Гришаева может вскоре оказаться в очень незавидном положении.

Надежда Гришаева часто становилась объектом внимания СМИ, которые писали о её отношениях с бывшим депутатом Госдумы Игорем Лебедевым, даже двух детей у них отыскали. Это помимо недвижимости на сумму 10 млрд руб. Естественно, что многие пытались раскопать, откуда у бывшей баскетболистки такое богатство.

Гришаевой принадлежат всего две компании – ООО «Гринс» и ООО «Верде Фитнес». Ранее она была соучредителем ООО «Скейлкар», которое ликвидировали в июне этого года. При положительной выручке все компании Гришаевой в минусах, что свидетельствует о возможном выводе денег. Они могли уходить в офшор «СИ.СИ. БЛЮ КАНЬОН ЛИМИТЕД», до 2022 г. он был владельцем ООО «Гринс».

Доход спортсменки рос как на дрожжах. В 2020 г. стоимость её долей в компаниях составляла 90 тыс. руб., а в 2022 г. целых 231 млн руб.



Учредителем ликвидированного ООО «Скейлкар» до 2022 г. была Галина Лебедева, жена покойного Владимира Жириновского. Ей принадлежали 5 действующих компаний и 5 ликвидированных. Все работали с минимальной прибылью или показывали убытки.

Например, ООО «Раритет-М» при выручке 28 млн руб. в 2021 г. понесло убытки на 498 млн руб., прибыли у компании никогда не было. Компанией через ООО «Ричард Хоум» мог владеть Игорь Лебедев.

В 2022 г. учредителем ООО «Ричард Хоум» был кипрский офшор «КАНСЕЛЛАРИ ЛИМИТЕД, а вот до 2017 г. владельцем было ЗАО «Телми», доли которого были у Игоря Лебедева до 2022 г.

ООО «Верде Фитнес» в 2022 г. получило выручку в 50 млн руб., убыток — 4.7 млн руб., отрицательный капитал — 19 млн руб. ООО «Гринс» — выручку 9.4 млн руб., убыток — 12 млн руб.

Наличие офшоров и компаний, работающих в минус, наталкивает на мысль о том, что деньги из них могли выводиться на покупку элитной недвижимости. Но двух и даже трёх фирм Надежды Гришаевой для махинаций явно мало.

Для этого тайные активы Гришаевой?

Ключевой компанией в империи Надежды Гришаевой могло быть ликвидированное 26 -го июня ООО «Скейлкар», занимающееся арендой и лизингом автомобилей, так как к нему имели отношение и Галина Лебедева, и Надежда Гришаева. Она была директором предприятия в 2018 г.

На этом посту её сменил Александр Мишин. До 2020 г. он был учредителем ООО «Резиденция-Сити», сейчас им владеет Галина Лебедева.

Мишин – учредитель 4-х действующих компаний, при этом две из них с одинаковым названием ООО «ЦОП и БДД», одна зарегистрирована в Москве в 2003 г., вторая — в Московской области в 2021 г.

ООО «Прайорити Стар», принадлежащее Александру Мишину и Вадиму Игракову, очень похожа на фирму-«пустышку», в штате 0 сотрудников, выручки и прибыли никогда не было.

Алекандр Мишин с 2016 по 2019 г. был гендиректором ООО «Свап», которое сейчас принадлежит Галине Лебедевой, а с 2015 по 2019 г. руководил ООО «Резиденция-Сити». Мишин, без сомнения, близкий партнёр Гришаевой и Лебедевой.

В 2020 г. на посту гендиректора ООО «Скейлкар» Александра Мишина сменил Константин Савостьянов. Ранее он вместе с Андреем Дейнеко был учредителем ликвидированного в 2017 г. ООО «БК», занимающегося арендой и лизингом автомобилей, а с Максимом Шестопаловым – в ООО «Дельта», оказывающего вспомогательные услуги для бизнеса.

Шестопалов владеет двумя действующими компаниями: ООО «Премьер М» и ООО «Премьер-сервис», 5 уже ликвидировано. Первая показывает такие же фантастические финансовые результаты, как и ООО «Прайорити Стар» Мишина и Игракова.

У ликвидированных компаний похожие финансовые показатели. По всей видимости, фирмы использовались для перекачки денег.

В марте 2022 г. пост гендиректора ООО «Скейлкар» занял Андрей Макушичев. Ранее он был руководителем в 9 ликвидированных компаниях и учредителем в двух. У всех ликвидированных компаний разные учредители, которые имеют отношения к другим компаниям.

У владельца ООО «Инфинити» Вячеслава Балкизова было ликвидированное ООО «Проекткапитал», куда могли выводиться деньги, без выручки и прибыли стоимость предприятия – 323 млн руб.

Партнёр Балкизова в ООО «Проекткапитал» — Игорь Фитюков, владелец одной действующей и трёх ликвидированных компаний.

Владельцем ООО «Декусмедика», где раньше был гендиректором Андрей Макушичев, является Анастасия Солодкая, учредитель 11 действующих и 3 ликвидированных компаний.

У Солодкой все как обычно – одни компании зарабатывают деньги, а через другие они могут выводиться.

Владелец ООО «Солдифинанс» Павел Кольчугин был учредителем 5 ликвидированных компаний, владелец ООО «Гермес» Данила Румянцев — 8-ми, из которых 6 ещё работают, ООО «Сантехимпорт» принадлежит самому Макушичеву. Владелец ООО «Фридом Логистик» Улугбек Кубаев имеет 5 компаний, из которых 4 действующие.

Большинство перечисленных компаний имеют одинаковые признаки, позволяющие объединить их в единую «паутину» Лебедевой-Гришаевой.

Большинство компаний ликвидированы в этом году или находятся в стадии ликвидации.

Игоря Лебедева связывали с ООО «Нерей Н», 50% в нём у Серея Вознюка.

До 2022 г. одним из владельцев компании был Владимир Головин, он занимал должности гендиректора в фирмах Галины Лебедевой и был учредителем ООО «Фирензе», сейчас принадлежащего Анастасии Солодкой. И это – лишнее доказательство существования «паутины» Лебедевой-Гришаевой.

Название ANVIL переводится как «наковальня». Похоже, у спортсменки и красавицы Надежды Гришаевой хорошо получается «ковать» не только тела членов клуба, но и деньги.