Заявления лидера фракции "ЕС" Петра Порошенко относительно желания скорейшего участия в выборах расшатывают Украину и мир и играют на руку кремлю. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких. Об этом сообщает УНИАН.

«Кремль искренне заявлениям Порошенко радуется и усиливает риторику по поводу расшатывания Украины и мира: «не давайте Украине оружие, там нет выборов», «Порошенко уже готов баллотироваться, власть его блокирует», «РФ сможет сесть за стол переговоров с Порошенко», «в Украине нелегтимная власть» (хотя очевидно, что говорить такое сейчас может только тот, кто играет на руку РФ) и тому подобное. Путину нужна дестабилизированная Украина. И Порошенко хорошо с этим справляется”, – заявил Валентин Гладких.

Гладких отмечает, что все это происходит в тот момент, когда Путин готовит новое большое наступление летом, а 81% украинцев говорят, что они против выборов в войну, потому что враг может это использовать.

Как сообщалось, Петр Порошенко заявил в эфире телеканала Аль-Джазира, что будет баллотироваться на пост Президента Украины.