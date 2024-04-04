Расследование НАБУ и САП коррупционной схемы в Укрзализныце и якобы причастность к ней Артема Шила имеет много доказательных и юридических нестыковок, которые, вероятно, приведут к развалу всего дела в суде.

Об этом говорится в статье УНН. Журналисты с помощью юристов проанализировали доказательную базу, озвученную НАБУ на открытом заседании суда, где избиралась мера пресечения для Шило.

«Юристы обратили внимание на некоторые нюансы, которые свидетельствуют: дело имеет сомнительные перспективы. Во-первых, НАБУ не предоставило независимую экспертизу нанесенного ущерба. Да, публично они озвучивают красивые цифры, но этот «ущерб» определен самим НАБУ, а оно является заинтересованным органом расследования», - говорится в статье.

Также в предоставленных суду материалах отсутствовали прямые доказательства – переписка или общение самого Шило. А вся линия обвинения базируется на провокационных разговорах подставного агента, который сам называет высокие фамилии.

«Похоже, что набушники хотели очень быстро «организовать» закрытие Шило, поэтому времени на экспертизы не было… Так что вполне возможно, что это дело развалится в суде так же быстро, как было сформировано», – сказано в статье.

Кроме того, журналисты рассказали об отдельных результатах Шило во время работы в СБУ, когда он возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

Оказалось, что именно он быв автором идеи уничтожать российские НПЗ дальнобойными дронами, чтобы разрушить экономику РФ. Источники издания утверждают, что Шило контактировал с производителями дронов и координировал эти спецоперации СБУ с представителями Сил обороны.

Также он известен тем, что препятствовал работе российского игорного бизнеса в Украине и введением санкций к российскому бизнесу. Причем, по данным СМИ, суммарная стоимость арестованных в доход государства активов и имущества российских олигархов достигла 23 млрд. грн.

Как отмечает издание, подразделение Шило вело расследования в отношении олигархов Валерия Коломойского и Дмитрия Фирташа, в результате чего им было объявлено о подозрениях. Также обвинения в госизмене получили нардепы бывшего ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Александр Пономарев.