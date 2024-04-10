Об этом пишет портал Акценты .

Еще страна не оправилась от коррупционного скандала Артема Шило, экс-руководителя департамента СБУ, и его писем на АО «Укрзализныця», кому выигрывать тендеры, кому нет, а уже назревает новый скандал в городе Кременчуг по закупке систем оповещения.

Систем оповещения крайне необходимы, выделяются бюджетные средства на их закупку и как всегда находятся готовые нажиться несмотря на горе и беду. В этот раз в коррупционную схему вовлечены «ИТ-Интегратор» (оборот средств компании за 2023 год 1,4 млрд грн), официальный представитель Motorola в Украине ООО «Моторола Солюшинс Юкрейн», Motorola Solutions Germany GmbH (Idstein) и должностные лица Кременчугской городского совета.

Схема несложная путем предоставления письма согласования от Motorola своему представителю «ИТ-Интегратор» с привлечением к этой схеме должностных лиц кременчугского городского совета цена на закупку систем оповещения составила 88,6 млн грн за 49 систем оповещения. Должностные лица не учли коммерческие предложения официальных дистрибьюторов производителей систем оповещения, которые в январе предоставили предложения по 676 тыс грн по НДС за одну систему.

Нетрудно сосчитать стоимость умножив на количество. Таким образом, стоимость только на системы оповещения в результате повышения цены увеличилась на 10 млн грн. И это все благодаря тому, что в тендерные требования заложено предоставление письма производителя Motorola участнику на поставку радиостанций.

Следует обратить внимание тендер проводится на новое строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения, а не на закупку радиостанций. Все замечания по уточнению тендерной документации заказчик отклонил чем сузил круг участников. Но на старуху бывает проруха.

Польская компания DIGITEX (публичная компания), которая не захотела участвовать в коррупционной схеме и через дистрибьютора предоставила цену ниже 10 млн грн.

Теперь ждем результатов по победителю. Будет ли новый Артем Шило увидим в ближайшее время. Но уже становится очевидно, что мировые лидеры компании в сговоре с украинскими компаниями пытаются нажиться на ситуации.



