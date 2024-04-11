Глава парламентской фракции "ЕС", нардеп Петр Порошенко за 2023 год задекларировал 1 миллиард 440 миллионов гривен дохода, - сообщают в НАПК.

Это вместе с доходами 2022 года составляет почти в 20 раз больше, чем все доходы нардепа за довоенный 2021 год .

Также в прошлом году лидер "ЕС" вывел из Украины более 18 миллионов долларов из-за покупки ценных бумаг за рубежом.

За годы войны доходы лидера фракции "ЕС" Петра Порошенко существенно выросли. Согласно декларации нардепа, его доход составил:

в 2023 г. – 1 миллиард 440 млн грн.

у 2022 р - 1 млрд 435 млн грн.

Тогда как за довоенный 2021 г. Порошенко заработал всего 162 млн грн, что в 20 раз меньше, чем в годы широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Свои доходы народный депутат вкладывал в иностранную экономику, в частности, ценные бумаги других стран, выведя таким образом около 18,6 миллионов долларов из Украины за последний год.

Как сообщалось, Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. В 2023 году по сравнению с 2022 годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 млрд долларов.

Только от правительства Венгрии за неделю до встречи с пророссийским премьером Виктором Орбаном, известным своими антиукраинскими заявлениями, Петр Порошенко получил в конце 2023 года 37 млн., сообщает НАПК.

Источник: УНИАН