В одном из самых успешных и популярных учебных заведений Кременчуга, лицея №10 «Лингвист», разразился коррупционный скандал. Родители обвинили заместителя директора по воспитательной работе Ксению Лаврик в вымогательстве и взяточничестве.

Об этом пишет сайт From-ua.

На условиях анонимности мать дошкольника рассказала, что имела разговор с Ксенией Лаврик по поводу зачисления сына в первый класс в 2024/2025 учебном году. По словам женщины, заместитель директора учебного заведения пообещала устроить ребенка в «сильный класс» во главе с лучшим, по ее словам, классным руководителем. При этом Лаврик озвучила цену за свое содействие в решении данного вопроса – 12 тысяч гривен.

С похожей проблемой столкнулись также родители парня, который учится в средней школе лицея «Лингвист». Он столкнулся с системным занижением оценок, что якобы должно было указывать на необходимость дополнительных занятий. Факультативные занятия предлагалось проходить во внешкольное время у одного из учителей гимназии. Одно такое занятие, по словам матери ученика, стоило бы семье 250 гривен.

Как сообщила женщина, такие факультативы нескольким детям в классе ее сына предлагала Ксения Лаврик. По мнению родителей, он получает часть денег, которые учителя получают от детей за дополнительные занятия. Учителям, отказывающимся участвовать в вымогательстве, Ксения Лаврик угрожает увольнением.

«Мы получили от Лаврик рекомендацию подтянуть предмет. Когда поговорила об этом с учителем, услышала от нее, что такой потребности она не видит. Потом мне рассказали из школы, что этой учительнице пригрозили увольнением за якобы неудовлетворительные результаты учеников и саботаж», – рассказала наша собеседница.

Родители готовят жалобу в городской департамент образования, а также в правоохранительные органы.

Напомним, в 2020 году Ксения Лаврик безуспешно баллотировалась на выборах депутатов Кременчугского городского совета от ВО «Батькивщина». Ее связывают с влиятельной в городе семьей начальника Кременчугской районной военной администрации Олега Ледника.

Народный депутат Алексей Мовчан разоблачил семейный клан в коррупции: с момента полномасштабного вторжения России в Украину компания «Райагробуд», принадлежащая отцу главы РВА Виктору Леднику, стала едва ли не единственным победителем в публичных закупках ремонтов и строек, организованных на территории Кременчугского района, и на тендерила 14 млн. грн.

В январе 2024 года вокруг Олега Ледника разразился еще один скандал – у него нашли российское пенсионное удостоверение . При каденции Януковича Ледник возглавлял Кременчугскую налоговую, однако, несмотря на это, избежал люстрации.