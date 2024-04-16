Сколько веревочке не виться, а конец будет... Как пишет в своем письме в редакцию местный активист Петр Иванеско, ренийская община Одесской области, местные фермеры, рыбаки-любители, предприниматели «на воде» (так называют людей, живущих вокруг озера Кагул и пытаются хоть как-то выжить в такое сложное военное время) наконец-то объединились, чтобы дать последний бой предпринимателю-мародеру Дмитрию Зеленькову, который, пользуясь военным положением, устроил криминально-экономический террор в Ренийском районе.

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Кто такой Зеленьков?

«Предприниматель-инвестор» – как он себя любит называть – с донецкими корнями появился в районе в конце 2016 года. Пользуясь услугами криминального авторитета Олега Попеско (Румына), ему удалось прибрать в руки тысячи паев ценной сельхоз земли, а также получить Спецразрешение на рыболовное предприятие ООО «Дунай Акваресурс» для промышленного использования озера Кагул. А это, на минуточку, 8500 гектаров водного хозяйства.

Что должен делать Зеленьков?

Получив значительные сельхозугодия, ему нужно было своевременно оплачивать аренду владельцам паев. Что касается водного ресурса, то он должен был эксплуатировать водные ресурсы озера Кагул, согласно нормативным требованиям, которые прописаны в Спецразрешении.

А чем действительно занимался Зеленьков?

Первые заработанные деньги в Ренийском районе пошли на организацию ОПГ. Для этого он привел из Донбасса своих друзей – например, силовое крыло возглавил авторитет Ринат, который сейчас живет в Измаиле. В состав преступной группировки вошли также около десяти «братков», два десятка охранников на озере, коррумпированные полицейские, работники рыбоохраны и даже пограничники. И пошла работа…

Силовое крыло ОПГ Зеленькова Ринат-енакиевский

Как оказалось, сколько земли донецким не дай, им все будет мало. В ход пошли рейдерские захваты соседних угодий – не только мелких фермеров, но и очень крупных. Проблемы начались даже у бессарабского агробарона Александра Петкова. Владельцы паев, передавших свои земли в аренду Зеленькову, только со скандалами забирали свои деньги, а с началом войны в Украине «донецкие» вообще объявили форс-мажор, перестав выплачивать плату за аренду земли.

Все жалобы, которые пачками шли на район и область от пострадавших, умело заминали из-за «решалово». В итоге у простых людей просто опустились руки. Район относительно небольшой, поэтому здесь быстро распространились слухи, что Зеленьков запугивает своих оппонентов не только угрозами, но и практикует физические расправы с использованием поджогов и даже военных боеприпасов. Есть уголовные производства, где он проходит как организатор поджогов имущества, со взрывами боевых гранат.

Зарыбление соседнего озера Ялпуг

Не повезло и озеру Кагул, пострадавшему от рук Зеленькова. Спецразрешение дало право ООО «Дунай Акваресурс» на отлов рыбы в промышленных масштабах. Но наш «донецкий инвестор» совсем забыл, что у него одновременно появились и обязанности – в частности, по его зарыблению мальком. Тысячи тонн толстолобика, белого амура, сазана, леща отгружались с баз Зеленькова за кэш перекупов, конечно, без какой-либо отчетности. При этом два десятка охранников мародера забирали снасти у рыбаков-любителей, жителей окрестных сел. Последствия такой «работы» не заставили себя ждать. Одесская областная прокуратура отменила Спецрежим (режим рыбохозяйственной эксплуатации озера Кагул), реагируя на вылов рыбы браконьерскими способами во время запрещенных сезонов, отлов раков (что тоже запрещено) и полное пренебрежение санитарными нормами (расчистка озера от мусора, предотвращение разлива нефтепродуктов). Также возымели действие и жалобы местного населения. В результате прокуратура обязала ООО «Дунай акваресурс» и Зеленькова покинуть озеро – вместе с лодками, орудиями и охранниками. Но проиграв все суды прокурорам, Зеленьков и не думает съезжать с озера. Ежедневно его лодки подбирают остатки рыбы и раков в озере. Мародер, можно сказать, окончательно «добивает» водоем. Более того, теперь Зеленьков использует озеро и по другому назначению, так сказать, с учетом военного времени и ограничений. Теперь мародер зарабатывает деньги на «ухилянтах». Дело в том, что часть озера находится на территории соседнего государства – Молдовы. Услуга переправки военнообязанных через водоем в Молдову стоит 4,3 тыс. долларов. То есть, теперь лодки Зеленькова работают также в режиме «такси».

Вот и возникает логичный вопрос – есть ли власть в Одесской области? Почему страдают простые люди, местные жители, от бизнесмена-бандита Дмитрия Зеленькова, полностью утратившего адекватность?