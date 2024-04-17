Как уже писали СМИ, в своих журналистских расследованиях в Кременчугском городском совете провели тендер на внедрение автоматизированных систем оповещения для города. Ожидаемая стоимость 88,6 млн. грн. Тендерная документация была предварительно подготовлена ​​под определенную фирму. В схему была привлечена компания Моторола в Германии и Украине.

Об этом пишет портал Акценты .

Все было бы ничего, но в тендере появился дистрибьютор польского производителя систем Диджитекс. Как говорят первые руки, без посредников. И цена предложения предоставлена ​​на 10 млн. грн. ниже ожидаемой и на 8 млн. грн. ниже другого участника тендера.

И хочется и колется, и мамка не велит. Кременчугские власти решили продлить срок рассмотрения предложения дистрибьютора польского производителя. А вдруг найдут что-нибудь в документах, что будет стоить 8 млн. грн. для местного бюджета в сторону увеличения Брошены на поиск все силы. Говорят, будто и юристов наняли для поиска черной кошки в темной комнате, которой там нет. Что-то подсказывает нам, что найдут пару запятых неправильно поставленных и перейдут кременчужане к рассмотрению «более интересного предложения», а на крайний случай всегда и отменить можно тендер, если не удастся закупить подороже. Как говорят скупой платит дважды.

По информации, из достоверных источников, главным офисом Моторола начато расследование деятельности Моторола Украина, Германия, пытавшихся использовать схему привлечения писем компании Моторола и в результате чего государственный бюджет Украины оплачивал закупки оборудования Моторола по завышенным ценам. Очень интересно, знают ли об этом САП, НАБУ, налоговые органы…?

Надеемся, что теперь есть повод для расследования и разъяснения обществу, сколько стоили государственному бюджету письма Моторола, чуть ли не десятки, сотни миллионов гривен.

В день проведения тендера 8 апреля россияне обстреляли Полтавскую общину, погибли люди и 16 были ранены, из них 4 детей. Именно при отсутствии современных систем оповещения люди не были своевременно оповещены о воздушной тревоге и не спрятались в укрытие. В Полтавской области, общинах отсутствуют системы оповещения. Местные власти знают куда потратить средства, только не на безопасность людей.

Когда готовилась эта информация, российский агрессор совершил очередное преступление. Сегодня, 17 апреля, от обстрела ракетами по городу Чернигов, погибли 14 человек и более 60 получили ранения, среди них 3 детей. Когда прилетели ракеты, люди находились в своих домах и не были оповещены о воздушной тревоге, так как системы оповещения и гражданской защиты населения в Чернигове и других регионах Украины отсутствуют.

Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Кременчуге.