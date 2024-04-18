25-26 апреля на Лазурном побережье состоятся два гастрономических ужина. Такой анонс опубликовала российская блоггер и знаток гастрономии Ника Белоцерковская. А подаст на столики «лучшие стейки в жизни» – Евгений Чичваркин, сообщают Українські новини.

В анонсе этого «Гастро Шапито», пишет блоггер Михаил Шнайдер, было сообщено, что в ужине примет участие украинская певица Оля Полякова.

Однако блоггер напомнил, что Чичваркин, в недавнем прошлом - почти симпатик Украины, выдал перл, на который его подписчики отреагировали буквально так: «Уберите флаг Украины с аватарки». Дело в том, что Чичваркин решил поздравить Михаила Фридмана и Петра Авена, владельцев российского Альфа-Банка, с частичным снятием с них санкций, наложенных ЕС в начале вторжения.

«Я уже молчу, что никто из них санкции не снимал, а были устранены только дублирующие формулировки. Но Чичваркин в суть дела, похоже, не стал вникать или сделал вид, что не заметил этого нюанса. Ему нужен был повод, и он им воспользовался», – считает Шнайдер.

«Без талантливых бизнесменов, и крупных, и очень больших, никакой прекрасной счастливой России будущего не будет. Без железобетонной неприкосновенности собственности – тоже. Через некоторое время изъятые украинские активы придется вернуть Альфе. Еще ни разу не было, чтобы у них что-то отобрали и не вернули», – напомнил блогер слова Чичваркина.

Шнайдер добавил, что это означает возврат активов «Альфы», кредитующей Тульский патронный завод, выпускающего боеприпасы НПО «Прибор», «Уралтрансмаш», производящий самоходные гаубицы, «Оборонстрой» и еще кучу проектов российского Минобороны.

«Оля, ты точно для этого человека петь собралась? – обратился к Поляковой Шнайдер. - И кто там вообще соберется на том Лазурном берегу? Кому там будет нравиться стейк от любителя прекрасной счастливой России будущего? А если все-таки решишь попеть, вероятно надо одеть кокошник. Так будет гораздо честнее».