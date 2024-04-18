Компания АО "ДТЭК Одесские электросети" вновь пытается вывести за границу немалую часть средств, которые можно было бы направить на восстановление пострадавшей от обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом пишут Подробности.

Как стало известно, на собрании, которое проходит в эти дни, акционерам компании предлагается проголосовать за передачу миллионных сумм зарегистрированной в Нидерландах компании DTEK GROUP BV и другим юридическим лицам, в которых она владеет корпоративными правами.

Так, одним из решений одесский ДТЭК планирует выкупить у "голландцев" облигации на сумму в 15 млн долларов. Еще столько же DTEK GROUP BV и ее дочерям передадут как беспроцентную финансовую помощь.

Вишенка на торте – АО "ДТЭК Одесские электросети" собирается выкупить у DTEK GROUP BV электрическую энергию на сумму 5 млрд 856 млн гривен (более 150 млн долларов). Причина – необходимость компенсации технологических потерь электрической энергии на ее распределение.

Кроме того, 50 млн долларов временно доступных средств акционерам "одесских электросетей" предлагают разместить на депозитных счетах в АО "Первый украинский международный банк" (принадлежит Ринату Ахметову).

Все это происходит на фоне ухудшения ситуации с энергетической инфраструктурой в Украине, которую ежедневно обстреливают российские террористы. Логично, что средства, идущие за границу, в большей степени пригодились бы здесь, внутри страны, как на устранение последствий обстрелов, так и на модернизацию сетей. Как известно, в тариф ДТЭКа заложена составляющая на замену устаревших "советских" линий. Однако вместо того, чтобы комплексно обновлять сети, одесский монополист "латает" их в местах локальных обрывов, а средства, собранные с населения, выводит за границу.

Дистанционное голосование акционеров по предлагаемым соглашениям истекает 18 апреля. Примечательно, что государство, владеющее 25% акций, стабильно голосует против таких решений.