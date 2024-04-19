Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в своем телеграмм-канале, пишет сайт Акценты.

Замороженные средства составляют 570 миллионов гривен. Этот шаг был осуществлен на основании части третьей статьи 23 Закона Украины о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.

По информации правоохранительных органов, есть подозрения, что компания может быть вовлечена в финансовые махинации или иметь связи со страной-агрессором. С целью предотвращения возможного вывода средств, была применена предохранительная блокировка.

Ситуация находится под контролем Офиса Генерального прокурора, который должен рассмотреть обстоятельства и принять решение о дальнейших действиях, включая возможное обращение в суд с просьбой об аресте замороженных активов.

"Надеюсь, что прокуроры не будут медлить с решением об аресте, учитывая, что указанные почти три миллиарда могут либо бежать из страны, либо попасть в бюджет на нужды армии. И да, сейчас идет активная подготовка заседания СНБО по игорному рынку на которое «акулы» российского бизнеса, не считая бюджеты, и используя определенных правоохранителей, пытаются протолкнуть кучу мелких тем и вывести себя из-под удара», – пишет Евгений Плинский.