18 украинских народных избранников начали публичную кампанию с требованием отклонить кандидатуру креатуры Кремля и одиозного бизнесмена Рубена Варданяна из перечня номинантов на самую престижную премию планеты - премию мира. Депутаты убеждены: другу Путину не место среди уважаемых лауреатов, пишет 5 канал.

Подписанты считают недопустимым и абсурдным номинацию на премию человека, замешанного в коррупционных скандалах, являющегося спонсором российской агрессии и врагом Украины. Нардепы имеют основание так характеризовать Рубена Варданяна. В 2019 22 депутата Европарламента инициировали его внесение в списки санкций, как «соратника Кремля».

В 2022 46 членов Конгресса США внесли Варданяна в проект списка санкций, наряду с главной пропагандисткой Кремля - Маргаритой Симоньян.

Впоследствии указом Владимира Зеленского Варданяна внесли в санкционные списки Украины с формулировкой: «Высшее руководство системообразующей российской компании, вовлеченное в... поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В 2023 СБУ внесла Рубена Варданяна в базу «Миротворец», с припиской, что он подлежит «немедленной передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».

«Сегодня в Миротворце – завтра в номинантах на Нобелевскую премию. Абсурд!», – написал на своей личной странице в Facebook Владимир Ватрас – депутат от партии Слуга Народа.

«Мне иногда кажется, что мир сходит с ума. В том году Дон дон, в этом Варданян, может еще путина на Нобелевскую премию мира представите? Сюр…» – вторит ему коллега по партии Анна Скороход.

Авторы письма акцентируют внимание на том, что инициаторами выдвижения Варданяна стали российские агенты влияния. О том, что это операция по отбеливанию репутации «человека путина», который потенциально мог бы составить конкуренцию Пашиняну, свидетельствует «запуск» новости в инфопространство первоисточниками из РФ – Sputnik и РБК. Владелец последнего Григорий Березкин тоже находится под санкциями ЕС, Канады, Британии и Австралии.

Пока Нобелевский комитет никак не отреагировал на письмо украинских парламентариев.