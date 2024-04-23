ГП «Государственный оператор тыла» под руководством Арсена Жумадилова, которое отвечает за поставки Силам Обороны Украины продовольствия, сократило эти поставки до 45% (по отдельным частям – до 10% и менее), а бюджет нанес ущерб на 2 млрд гривен. Всего этого ДОТ Жумадилова «достиг» за 4 месяца работы, сообщил политолог Андрей Золотарев, пишут Українські новини.

По словам эксперта, Жумадилов сейчас действует теми же методами, в которых обвинялось предыдущее руководство Минобороны.

Для понимания, как и почему армия осталась полуголодной, а бюджет нанес серьезный ущерб, политолог привел хронологию действий Жумадилова за короткий срок во главе ДОТа.

В феврале ДОТ объявил 8 торгов на закупку комплектов продуктов питания на 2-й квартал. Стоимость комплекта составила 104,98 грн. Но эти результаты сразу пришлось упразднить, поскольку суд признал условия аукциона дискриминационными.

В марте Жумадилов объявил новые торги. Часть предложений ДОТ отклонил сам, а другие поставщики на конкурс просто не пришли.

После этого ДОТ отказался от публичности и приступил к закупкам по прямым договорам.

"То есть без конкурсов, на сумму почти 11 миллиардов - и это именно то, за что антикоррупционеры ругали предыдущее руководство Минобороны", - обращает внимание эксперт.

Цена комплекта питания по этим контрактам выросла со 104,98 до 114-120 грн. Переплата для бюджета составила около 940 млн грн.

С ООО «ЧЕРКАССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» было заключено 4 контракта. Но вскоре выяснилось, что эта компания физически не способна выполнить заказ и сам ДОТ признал это публично.

Пришлось заменить поставщика на "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5". Цена комплекта для него составила – 118. К тому же ДОТ заплатил аванс в размере 30% (602 млн гривен), хотя до этого «ЧЕРКАССКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ» такие условия не предлагали.

Если в феврале ДОТ Жумадилова потребовал от поставщиков страховой депозит в размере 3%, то при переходе на прямые договоры это требование убрали.

Были убраны и штрафные санкции в размере 20% за несвоевременные поставки. Вместо них назначена символическая пеня в 0,1%.

Общая сумма ущерба, по подсчетам политолога, с учетом переплат и недополученных штрафов, достигает 2 млрд гривен.

"Вот почему показатель обеспечения военных продовольствием упал до такого критического уровня, что спасают только их собственные зарплаты и помощь волонтеров", - подчеркнул эксперт.





