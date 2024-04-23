Это не первый случай, когда Интерпайп пытается негативно отразиться на выполнении программы энергетической независимости страны.

Такое мнение высказал экономист Алексей Щука. Пишет сайт Lenta.ua

"Интерпайп в Хозяйственном суде Киева подал 14 ходатайств с требованием запретить государственному Укргаздобыче выполнять контракты на закупку обсадных труб, используемых для добычи газа. Все это подано в рамках исков Интерпайпа к Укргаздобыче по делам 910/6796/23, 91 910/6795/23, 910/10971/23, 910/10968/23, 910/10970/23, 910/813/24. Прошлую зиму Украина впервые за свою историю прошла полностью на украинском газе. Однако, имея такого "специфического" поставщика, как пророссийский Интерпайп, повторить этот исторический успех "Нефтегазу" будет крайне тяжело", - отметил Щука.

Он отметил, что это не первый случай, когда Интерпайп пытается негативно отразиться на выполнении программы энергетической независимости страны.

В 2023 году "Укргаздобыча" провела ряд тендеров на закупку обсадных труб, которые Интерпайп пытался заблокировать в Антимонопольном комитете Украины. Но УГВ доказало АМКУ, что эти трубы крайне нужны для собственной программы бурения на 2024 год в указанные компанией сроки. Это не остановило Интерпайп, и они с помощью суда решили блокировать деятельность УГО», – рассказал он.

Щука возмущается, что государство инвестирует сотни миллионов долларов в пророссийскую компанию, работающую на рынке РФ.

"Покупая у пророссийского Интерпайпа продукцию, украинское государство через "Укргаздобычу" добровольно отдало сотни миллиона долларов в экономику страны-агрессора. Украинский бюджет фактически финансирует российскую экономику. При этом Интерпайп даже после начала войны в Украине не прекратил поставлять трубы своим российским клиентам, который насчитывается 58 российских компаний , среди которых поставщики "Газпрома", "Лукойла", ТНК и других нефтегазовых гигантов страны-агрессорки, Инетрпайп поставлял свою продукцию таким предприятиям как «Магнитогорский Металлургический Комбинат», «Муромский завод ТрансПутьМаш», «Муромский завод ТрансПутьМаш». , – подчеркнул Щука.

"Во всей этой ситуации поражает цинизм, с которым действует Интерпайп", - подчеркнул эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что даже после широкомасштабного вторжения " Интерпайп" продолжает работать в России и платить там налоги. Компания удерживает офис и судится за возможность завести в Россию 50 миллионов долларов США. Также СМИ нашли 58 российских компаний, которым Интерпайп после начала войны продолжил поставлять продукцию.