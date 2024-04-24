Ноу-хау, а возможно и старое, хищение бюджетных средств в Кременчуге переняли в Вишневом городском совете Киевской области, при закупке систем оповещения ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-04-002105-a ).

Об этом пишет сайт Акценты.

«Вооружившись» знаниями и информацией при подготовке тендерных документов от Кременчуга, Вишневое пригласило уже не письмо-рекомендацию компании Motorola, а сертификаты на оборудование. Для понимания количество сертификатов в стране на разные виды продукции составляет 1600 и более.

Как говорится «праздник место пустым не бывает».

Схема работает безотказно и полностью. Конечно, такое количество сертификатов, приглашенных городским советом, заранее подготовила одна компания, которая и пришла для участия в тендере, когда чиновники городского совета искусственно сузили круг участников.

Как следует из обращения жалобщиков в правоохранительные органы, и в ГАСУ через площадку PROZORRO, из самих документов предоставленных от компании ООО «АГНИ ИНЖИНИРИНГ» которую признали победителем, опыта в выполнении таких работ у компании нет, и аналогичного договора, как того требовали в тендерной документации , не предоставила. Но такие нарушения действующего законодательства не остановили заказчика тендера, ведь компания и цену снизила при общей стоимости 3 млн грн всего на 6 тыс. грн.

А тут и следует главное, как говорят «вишенка на торте», цена на оборудование составила 3 ​​млн грн за 6 систем оповещения, в то время, когда на аналогичное оборудование, которое закупала Макаровское общество в марте, цена составила 30 систем оповещения – 7 млн грн ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-14-011765-a ). В обоих случаях производитель один и тот же – ООО «НПФ «Бранд Мастер Плюс».

В Вишневом хотят закупить системы по 500 тыс. грн, когда в Макарове месяц назад они стоили 230 тыс. грн за единицу.

Вот так в Вишневом решили закупить за бюджетные средства дорогостоящие системы. И ожидаемую стоимость заранее подготовили и условия в тендерной документации прописали, чтобы никто не помешал украсть и поделить народные средства.

Конечно, такие действия, да еще во время войны, не остаются без внимания общества. Общественная организация «Ассоциация социального партнерства» уже обратилась в САП, Киевский ОВ, Вишневый городской совет об отмене тендера.

Надеемся, что здравый смысл возобладает над жадностью и коррупцией.