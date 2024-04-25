Из-за непрофессионализма руководителя ГП "Государственный оператор тыла" на некоторых пунктах постоянной дислокации военных фиксируется критический недовоз продуктов питания.

Одной из боевых частей 59-й бригады компания Твой хлеб, которой ДОТ без тендеров отдал контракт на 1,35 млрд грн, не поставила 64% продуктов.



В настоящее время военные вынуждены питаться за свой счет, рассказал политолог Олег Постернак, пишут Украинские новости.

По словам эксперта, такая ситуация сложилась из-за того, что еще в начале года Арсен Жумадилов один за другим срывал многомиллиардные торги на Prozorro. После этого договоры на поставку армии начали заключать напрямую, без торгов.

"Он или откровенный вредитель, или является пешкой в руках мафии, которая наживается на закупках для армии, или развел на своей государственной должности бизнес", - предположил Постернак.

В ДОТ заявляли, что поставщиков "тщательно проверяют" перед заключением контракта. Однако позже оказалось, что минимум двое поставщиков, "Твой хлеб" и "Черкасский мясокомбинат", сорвали поставки еды.

Объемы этих поставщиков снова в ручном режиме перераспределили между другими контрагентами, часть заказов досталась компании ООО "Контракт Продрезерв 5" из Днепра. Но стоимость договоров неожиданно выросла на 40 млн.

"ДОТ финансируется на условиях начисления ему процентов от сумм подписанных договоров с поставщиками ВСУ. Поэтому увеличение стоимости пищевых контрактов для армии на упомянутых выше 40 млн означает больше денег для самого Жумадилова", - рассказывает эксперт.

Постернак обращает внимание, что главное отличие новых более дорогих контрактов даже не в цене и не в том, что они заключаются тайно. ДОТ создает для избранных компаний особые условия: днепровские поставщики получат авансовые платежи в размере 10% от суммы контракта (минимум 35 млн грн из бюджета Минобороны). Такого же авансового обеспечения предыдущим поставщикам ДОТ не обеспечил.

Кроме того, ДОТ Жумадилова освободил поставщиков от ответственности за невыполнение обязательств. Им грозит штраф - всего 0,1% от заказа.

"Сейчас возник интересный тренд увольнять государственных чиновников за любые публичные скандалы. Почему Жумадилов, из-за мутных схем которого воины ВСУ могут остаться без еды, до сих пор на должности?", - возмущается эксперт.