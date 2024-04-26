Шевченковский райсуд Киева продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года, но снова уменьшил сумму залога - с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. Таким образом сумма залога сократилась сразу на 440 млн грн. А если сравнивать ее с изначальной то почти в два раза.



Напомним, первая сумма залога (на сентябрь 2023 года) по делу о выводе 5,8 млрд грн из Приватбанка была - 3,8 млрд грн. После этого она регулярно уменьшалась.



28 ноября 2023 года Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.



В этом году сумма залога регулярно снижалась. Предыдущий раз, в феврале Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Тогда суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.

Напомним, 2 сентября 2023 года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.