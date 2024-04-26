Высший антикоррупционный суд арестовал министра агропромышленной политики Николая Сольского.

Также суд определил залог в размере 75 млн. гривен.



Николая Сольского в незаконном завладении землей на 291 млн грн в 2017 году.



Кроме министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю - Маркияну Дмитрасевичу.

Об этом сообщили во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в отношении аграрного министра в ВАКС.

Следствие отмечает, что во время прибытия к Дмитрасевичу 23 апреля для вручения ему подозрения, было установлено, что чиновник находится за границей и покинул страну 13 апреля.

В Минагро заявили, что Дмитрасевич выехал в командировку 12 - 21 апреля в Северную Македонию. После чего сразу поехал в следующую командировку в Брюссель на переговоры по вступлению Украины в ЕС, которые начались аграрным блоком. Такая информация была доведена и до прокуроров, уточнили в министерстве.

Сторона обвинения считает, что Дмитрасевич своими действиями влиял на других участников схемы с целью скрыть документ, подтверждающий право постоянного пользования двух госпредприятий на Сумщине. Без этого документа земли, которые, по версии следствия, относились к этим госпредприятиям, не могли быть переданы в собственность физлиц с последующей передачей в аренду агрофирме ООО "Агрофирма „Довира 2008" (входит в агрохолдинг „Авис Украгро").

Кроме того, по версии следствия, в 2017 году, через месяц после выдачи местным Госгеокадастром акта о самовольном занятии земель, Дмитрасевич обратился в орган как гендиректор агрофирмы. Он просил предоставить агрофирме право аренды на 24 земельных участка возле поселка Перекрестовка.

Вследствие этого обращения к Госгеокадастру Сумской области была инициирована комиссия, которая удовлетворила обращение и включила земли к участию в аукционе - это должно было заблокировать передачу участков другим лицам.

После этого, считает сторона обвинения, участники схемы начали искать граждан, преимущественно бойцов АТО, которым предлагали оформить участки в частную собственность (по закону бойцы АТО имели право бесплатно получить от государства 2 га земли) с последующей передачей этих участков в аренду ООО "Агрофирма „Доверие 2008".

Маркиян Дмитрасевич - уже третий действующий чиновник Минагро, который получил подозрение от НАБУ. Полгода назад подозрение по несвязанному делу получил также заместитель министра Тарас Высоцкий.

Земля, фигурирующая по делу, по данным следствия, с советских времен принадлежала двум предприятиям Национальной академии аграрных наук Украины в Сумской области – «Искра» и «Надежда».



Следствие утверждает, что у него есть доказательства завладения Сольским, его заместителем Маркияном Дмитрасевичем и главой юрдепартамента сумского управления Госгеокадастра Викторимей Маликовой землёй государственных предприятий «Искра» и «Агрофирма «Надежда».



Подозреваемые якобы в сговоре с тогдашним главой Госгеокадастра Александром Колотилиным уничтожили документы, предоставлявшие право этим госпредприятиям пользоваться землей.

Далее участки были переданы ветеранам АТО, которые имели по закону право на бесплатную землю, но с условием о ее передаче в аренду агрохолдингу, говорится в заявлении правоохранителей.

Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и военными АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом, говорится в сообщении пресс-службы Минагро со ссылкой на слова Сольского. Министр отмечает: во время этих событий он еще был адвокатом. «Споры разрешаются судами, в том числе Верховным судом, и, как мне известно, ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ», – отмечает Сольский.

К примеру, в июле 2021-го Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу госкомпании «Надежда» против Госгеокадастра и Роменского городского совета Сумской области о праве собственности на 1343 га земли. Аргументация суда – материалы дела не содержат государственных актов, удостоверяющих право землепользования спорными земельными участками как «Надежды», так и совхоза, на базе которого была создана госкомпания.