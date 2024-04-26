За неполных пять месяцев работы государственное предприятие "Государственный оператор тыла" под руководством Арсена Жумадилова повлекло за собой критическую ситуацию в поставке продовольствия к военнослужащим.

Как пишет сайт Деловая столица, об этом сообщает политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк, приводящий слова начальника логистики одной из частей 59-й бригады, полковника Александра Заиченко.

Так, в место постоянной дислокации бригады, где, в том числе, восстанавливаются раненые бойцы, поставщик "Твой хлеб" доставил лишь 45% продуктов.

“800 человек находятся в МПД. Третью неделю мы пищевые продукты ищем по всей Винницкой области. Овощи – прежде всего. Потому что мы сделали запасы круп и нескоропорта. А солдаты привыкли видеть на столе и овощи, и фрукты, и молочку, и колбасы, и йогурт. А сейчас ничего не видят”, – цитирует он Александра Заиченко.

По словам Миселюка, еды для армии не хватает не из-за внешнего врага, а из-за действий главы ДОТ Арсена Жумадилова. На сегодняшний день есть почти 100-процентная вероятность, что такие пищевые кризисы станут систематическими.

“Описанное выше – это последствия так называемой реформы поставок пищи, которую с большой помпой начал председатель ДОТ Арсен Жумадилов. Шума и обещаний было много. Но реформа закончилась тем, что теперь Жумадилов распоряжается миллиардными контрактами на еду для ВСУ в ручном режиме, то есть без тендеров на Prozorro”, – пишет эксперт.

Миселюк напомнил, что именно ДОТ Жумадилова избрал новых поставщиков, в том числе печально известный "Твой хлеб". При этом чиновник уверял, что тщательно проверяет новых поставщиков.

После публичного скандала с 59 бригадой в ДОТ заявили, что трудности с поставками продуктов для ВСУ возникли у всех новых компаний. Основная причина – проблемы с логистикой.

ДОТ не предоставил никаких гарантий, что такого больше не повторится. Более того, Жумадилов создал предпосылки для систематического срыва обеспечения продовольствия, утверждает эксперт. Ведь штрафные санкции для поставщиков за невыполненные контракты составляют всего 0,1% заказа.

“Недовоз продуктов питания сейчас фиксируется в разных подразделениях по Украине. Просто не все военные решаются говорить об этом "под диктофон". Но там, где точка кипения достигает максимума – говорят открыто”, – добавляет Миселюк.

"Не дай Бог нам дождаться голодных бунтов от солдат...", - резюмирует он.