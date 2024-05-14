Об этом в колонке на сайте Украинской правды пишет исполнительный директор ОО "Институт законодательных идей" Мартына Богуславец. Далее приводим слова автора без поправок и комментариев.





Сотни миллионов гривен, вероятно, могли украсть на строительстве фортификаций в Харьковской области, где сейчас активно наступает "рсня". Многомиллионные подряды на строительство фортификационных сооружений, на которые там потратили 7 миллиардов гривен, Харьковская ОВА сливала на подставные фирмы аватаров.

В частности, департамент Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВО заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами с признаками фиктивности.

На 270 млн на древесину, информация о которой засекречена, заключили договоры с ФЛП Чаус И.А., ООО "Герц индустрия", ООО "Сатисстрой", ООО "АТТ БУД" и ООО "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД".

Все они начали зарабатывать миллионы сразу через несколько месяцев после регистрации. Классически – по прямым договорам и без конкурсных закупок.

Так случилось, что департамент Харьковской ОВА для оборонных закупок выбирал только что зарегистрированные ноунейм фирмы и ФЛПы. Более того, владельцы этих фирм не напоминают успешных бизнесменов и бизнесвумен - имеют десятки судебных дел, от краж виски до домашнего насилия над мужем и матерью, некоторые из них лишены родительских прав и имели исполнительные производства по кредитам в банках.

Еще одна интересная деталь – похоже, эти бенефициары даже не догадываются, что они миллионеры. Ведь продолжают работать посменно на полях и заводах.

Еще раз: в ОВА заключают прямые договоры на древесину для фортификаций с фирмами, владельцы которых даже не знают, что они зарабатывают миллионы. Вот так засекречивание военной информации.

"Секретные" аватары Харьковской ОВА

Очевидно, что подрядчиков для военных соглашений искали тщательно – людей не богатых, с рядом судебных дел и долгами. Часть из них даже связана между собой.

Схема началась с ФЛП Чаус Игорь Олегович. Через три месяца после регистрации департамент ОВА заключает с ним прямые договоры на поставку древесины на миллионы гривен.

Интересно, что в июле 2023 года, когда Чаус только зарегистрировал ФЛП, получил исполнительное производство за штраф от полиции. Ранее же его признавали виновным за кражу полулитрового "Джек Дэниелса" в АТБ. За ворованный виски он отрабатывал 100 часов общественных работ. Успешный бизнесмен по злым 2010-м

Продолжили схему "успешный бизнесвумен". Оба из города Каменское Днепропетровской области.

Первая – Виктория Смоляк, владелица ООО "Герц индустрия". ООО зарегистрировали в июне 2023 года, а уже через несколько месяцев она начала зарабатывать на древесине миллионы. Опять же, по прямым договорам. За менее чем год фирма сменяет четыре руководителя, что тоже является признаком фиктивности.

На госпожу Смоляк – не только ООО, но и 5 исполнительных производств за взыскание от банков, суды за уклонение от родительских обязанностей. Женщина пьяной совершила домашнее насилие над матерью. Сейчас она работает на Днепровском металлургическом комбинате.

Не очень похоже на владелицу успешной фирмы, за 9 месяцев заработавшей 116 миллионов от департамента ОВА?

Второй бизнесвумен – Наталья Коваль. На нее регистрируют ООО "Сатисстрой" спустя три дня после регистрации "Герца индустрии". Еще одна успешная фирма, через которую прогоняют более 52 миллионов.

Владелец фирмы тоже имеет букет судебных дел, в частности, по лишению родительских прав, нахождению в общественном месте в пьяном виде, совершению домашнего насилия в отношении мужчины. Как стало известно, женщина сейчас работает посменно в полях.

Интересно, что и у ООО "Герц индустрия", и у ООО "Сатисстрой" есть один и тот же директор – Дмитрий Кнорозов. Ожидается, что он тоже имеет исполнительные производства, где выступает должником.

Через следующие ООО - "АТТ БУД" и "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД" департамент ЖКХ Харьковской ОВА прогоняет миллионы. Их владельцы и руководители имеют причастность к более чем 30 недавно созданным компаниям с широким спектром видов деятельности.

По этой схеме невооруженным глазом видно, как кто-то, являясь входящим во властные кабинеты, беспощадно регистрирует новые фирмы, используя для этого людей, которые в силу обстоятельств могут не догадываться об этом. И этот кто-то продолжает зарабатывать на крови.

В идеале это должно стать полезной информацией для правоохранительных органов и дальнейших разоблачений фиктивных фирм, которые в ВСУ воруют миллионы. Ведь большинство из этих десятков фирм сейчас спящие и, вероятно, "достигают" для дальнейшего участия в схемах вывода средств в тень и уклонения от уплаты налогов.