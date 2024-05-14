Схема гениальная: в 2003 году Одесский горсовет передал в аренду на 49 лет «Одессаводоканал» Николаю Злочевскому, а тот через фирмы-прокладки снабжает одесситами воду. Общим итогом получается, что каждый одессит, имеющий в своем жилище водопроводный кран, ежемесячно платит Николаю Злочевскому за используемую воду, пишет портал Акценты .

Хотя воду должно было поставлять коммунальное предприятие, принадлежащее городскому совету, однако с 2003 года поставщиком воды и предоставлением других услуг, связанных с водой и водоотводом, является филиал «Инфоксводоканал», владельцем которого выступает ООО «Инфокс».

В свою очередь владельцем ООО «Инфокс» является кипрская «Вирманто Лимитед». А владельцами этого кипрского оффшора Карина и Анна Злочевски, которым недавно свою часть отступил Николай Злочевский. Хотя сути дела это не меняет.

Все гениальное, как видите, просто – прибыль за поставку украинской воды гражданам Украины, проживающим в Одессе, идет не казну города, а в кипрский оффшор, за которым стоит Николай Злочевский.

Абонентов водоканала в Одессе – более полумиллиона. И все они теперь абоненты Инфоксводоканала, и все платят за воду, пользование водопроводом, установку и поверку счетчиков, ремонты и тому подобное Николаю Злочевскому. То, что получатель прибыли – кипрский оффшор, одесский городской совет не беспокоит.



Однако только деньгами абонентов дело не ограничивается. Вот доходы от тендеров, которые выигрывал «Инфоксводоканал» за последние четыре года. За этот период их было более трех тысяч, а общая прибыль «Инфоксводоканала» составила 649 079 348 гривен. И эти деньги из карманов украинцев – услуги и товары Инфоксводоканал поставлял государственным и коммунальным предприятиям.

От своего филиала не отстает и материнская компания – ООО «Инфокс». Она выиграла за этот период 110 тендеров общей стоимостью 77 763 977 гривен.

Общим итогом 726 843 325 бюджетных гривен за последние четыре года осели в карманах Николая Злочевского. Это только по выигранным тендерам.

Украина – богатая страна, можем себе позволить. А потом пойдем с протянутой рукой просить денег у западных партнеров. Пока они дают, но долго ли это продлится? Если кто-то думает, что в Европе и США сидят дураки и они не видят всех этих схем, то это как раз ошибка. Когда помощь окончится. Вот только Злочевский останется с перекачанными на его оффшор бюджетными деньгами, а украинцы – с долгами, которые нужно будет отдавать внукам.

И все это происходит несмотря на то, что еще в декабре 2019 года против должностных лиц ООО «Инфокс» и его филиала «Инфоксводоканал» было возбуждено уголовное производство №42019160000000808. Сумма ущерба, нанесенного городу, оценивалась по крайней мере в 718 миллионов гривен.

Вот только последствий не было никаких – последнее заседание по делу состоялось еще в 2020 году, после чего дело наглухо повисло в недрах правоохранительной системы. А доходы Николая Злочевского только росли - только от тендеров, как уже отмечалось выше, он получил три четверти миллиарда гривен. А еще была абонплата, плата за доставку воды и водоотвода, ремонты, установку, замену и проверку счетчиков.

Следовательно, можно смело утверждать, что речь идет о миллиардах гривен. Которые Николай Злочевский выкачал из карманов одесситов за прошедшие двадцать лет с момента, когда ему передали в аренду Водоканал. А впереди – еще тридцать лет. Сколько за это время он заработает, можно догадываться. А потом отдаст Одессе обратно арендованный и выжатый до последней капли водоканал с изношенными сетями и разрушенной инфраструктурой. Которые Одесса отремонтирует за свой счет и передаст в аренду дежурному Злочевскому. И так – до бесконечности. Всё гениальное просто.



Напомним: Николай Злочевский – владелец крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma. Бывший член Партии регионов. Бывший нардеп Украины, бывший заместитель секретаря СНБО. С ноября 2019 года находится в розыске в рамках расследования деятельности компании Burisma, фигурант дела о рекордной взятке в 6 миллионов долларов для НАБУ и САП, которую пытались дать за закрытие дела против Burisma.