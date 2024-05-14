Об этом пишет издание Львов Медиа .

За три месяца прошлого года фирма экспомощника бывшего председателя Львовского областного совета Александра Ганущина продала местным советам Львовщины и непосредственно военным частям дронов почти на 6 млн. грн. Все эти дроны они поставляли из-за тендерных закупок на сайте Prozorro.

С сентября по декабрь 2023 года компания ООО "Периметр", принадлежащая экспомощнику Андрею Загороднику, участвовала в 11 закупках на поставку беспилотных авиационных комплексов. Из них три тендера были организованы 103-й отдельной бригадой территориальной обороны, в которой сейчас служит майор Александр Ганущин. Все остальные тендеры проводили местные советы Львовщины, в частности, Солонковская, Сколевская, Городоцкая и Добротворская.

Активные продажи дронов фирмой Загородника совпали с подготовкой так называемого “закона о военном НДФЛ”, который должен был направить налоги с доходов военнослужащих из местных бюджетов в государственный. Кабинет Министров зарегистрировал соответствующий законопроект 12 сентября. А через две недели компания ООО “Периметр” начинает активно участвовать в тендерах на закупку беспилотников, пока законопроект еще не проголосован. Стоит отметить, что Верховная Рада проголосовала законопроект 8 ноября 2023 года и именно после этого компания Андрея Загородника провела последние тендеры и изменила свою деятельность.

Компания экспомощника Ганущина выигрывала в тендерах, где была единственным участником

По данным аналитической системы YouControl ООО "Периметр" принадлежит бывшему помощнику экспредседателя Львовского областного совета Александру Ганущину Андрею Загороднику.

Компания выиграла тендеры, в которых она была единственным участником. Речь идет о закупке двух квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro и одного беспилотного комплекса по заказу Городокского горсовета; закупку беспилотного комплекса для Сколевского городского совета; тендер на такой же комплекс для 103 бригады ТРО, еще один для Добротворского поселкового совета и еще один беспилотный комплекс и 13 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro для Солонковского сельсовета.





В общей сложности из 11 тендеров компания Андрея Загородника победила в пяти, общая сумма закупок которых составляет 5 млн 881 тыс. 175 грн. Три тендера, в которых компания Андрея Загородника проигрывала, не состоялись, еще в трех закупках ООО "Периметр" обошли конкуренты, два из этих тендеров были непосредственно по заказу воинской части, один для Солонковской общины.

Тендеры с конкурентами были отменены

Предприятие "Периметр" выигрывало во всех завершенных тендерах, в которых участвовало. Если же находился конкурент, предлагавший более низкую цену, заказчик отменял торги. К примеру, в закупке Солонковской территориальной общины победителем стало ООО "Групп Интрейд", но, как указано в протоколе раскрытия, тендерные предложения торги не состоялись "из-за отсутствия предложений".

В другом тендере по заказу уже Сколевского горсовета, в котором говорилось о закупке такого же беспилотника, победителем снова стало ООО "Групп Интрейд", и торги тоже были отменены. В этот раз причиной отказа указали "невозможность устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок".

Еще один провалившийся тендер состоялся 20 ноября, в нем говорилось о закупке 64 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro для Солонковской общины. Здесь были уже четыре участника, победителем стало ООО "Торговый дом "Терра Групп", но тендер отклонили из-за "сокращения расходов на осуществление закупки". Отметим, что во всех трех тендерах, организованных местными советами, в которых фирма Андрея Загородника проигрывала конкурентам, закупки были отменены.

Дронами больше не занимаются

Сам Андрей Загородник сообщил журналистам, что его компания уже перестала заниматься поставкой дронов. По словам Загородника, он общается с бывшим председателем ЛОР Александром Ганущиным, но, мол, снабжение его фирмой дронов для бригады, в которой служит майор Ганущин — совпадение.

“Мы занимались производством дронов в 2023 году, но сейчас перестали их производить, потому что были проблемы с организацией труда и запчастями. Отношение к закупкам имеет ОТГ, я им продавал дроны, это уже их дело кому они передают эти дроны”, — объяснил Андрей Загородник.

Агентство недвижимости стало поставщиком дронов

"Периметр" - довольно старая фирма. Она была зарегистрирована еще в 2000 году в Хирове на Старосамборщине. Основанное Василием Бакальцем и Надеждой Горбачевой предприятие сначала занималось посредническими услугами в операциях с недвижимостью. В январе 2021 года у общества меняется владелец – им становится Андрей Загородник. Впоследствии меняется и специализация фирмы: агентство недвижимости получает основной КВЭД на производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования. В прошлом году фирма резко активизируется на публичных закупках. Стоит отметить, что по данным аналитической системы YouControl, фирма с 2010 года по 2022 год заработала на закупках только 47 200 грн, а за почти четыре месяца 2023 года — более 5,8 млн грн. Как уже известно, это результат снабжения дронов военным и местным советам.

Что общего у Загородника и Ганущины

Андрей Загородник был помощником Александра Ганущина, когда он возглавлял Львовский областной совет во время каденции 2010-2015. Его брат Иван Загородник был доверенным лицом семьи Ганущина во время регистрации имущества у нотариуса.

О дружеских отношениях Андрея и Александра свидетельствует, в частности, сообщение Ганущина, в котором он принимает флешмоб IceBucket Challenge от Ярослава Дубневича и передает Андрею Загороднику.

Скриншот по сообщению Александра Ганущина 30 августа 2014 г.

Ярослав Дубневич, от которого Ганущин принял эстафету обливания – брат Богдана Дубневича, председателя Солонковского сельсовета. К слову, сам Ганущин был помощником Дубневича-младшего. "Периметр" поставлял беспилотники в Солонку, однако Богдан Дубневич не знает, кому эти дроны были переданы. “Мы отправляем в разные батальоны и бригады, я не могу этого сказать. Теперь я не помню. Я не обязан тебе говорить. Иди на#уй и больше не звони”, — сказал Богдан Дубневич в комментарии LVIV.MEDIA

Еще один глава горсовета, который закупил дроны от "Периметра" - Сколевская. Председатель Николай Романишин бывший близкий сотрудник Ганущины, так о нем писал NGL.media. Эти слова подтверждают не только их общие фото в соцсетях, но, например, в июле 2019 года Ганущин с женой были почетными гостями на свадьбе дочери Романишина. Сам Николай Романишин отказался отвечать на вопросы журналистов LVIV.MEDIA, куда направили беспилотники, которые поставляла фирма Загородника, потому что находится в отпуске и на момент разговора был в церкви. "Я не могу разговаривать, я сейчас в церкви, на меня люди смотрят, вы хотите, чтобы я вам отвечал?", - заявил Николай Романишин.

Александр Ганущин и Николай Романишин

Еще один глава горсовета, на этот раз Городоцкий Владимир Ременяк подтвердил в комментарии LVIV.MEDIA, что беспилотники, закупившие у компании ООО "Периметр" направили в 103 отдельную бригаду территориальной обороны, именно там проходит военную службу Александр Ганущин.

А глава Добротворской общины Тарас Келеберда объяснил LVIV.MEDIA, что дроны, которые закупили у компании экспомощника бывшего председателя ЛОР, направили в одну из частей Нацгвардии. “Дроны пошли на воинскую часть Национальной Гвардии. Эту компанию избрали по тендеру. В начале года у нас была утверждена программа, мы сотрудничали в течение двух лет с этой частью, потому определяли закупку чисто для них. Я не знаю, кто там чей помощник, мы определяли предложение на площадке тендерной процедуры», — пояснил Тарас Келеберда.

Позиция Ганущина

Сам Александр Ганущин отказался отвечать на вопросы журналистов о поставках дронов его бригаде через фирму его экспомощника. Ганущин заявил, что вообще не знает такого издания LVIV.MEDIA, хотя раньше публиковал свои материалы на этом сайте.

"Я ничего не знаю ни о вас, ни о LVIV.MEDIA, ни о моем бывшем помощнике", - заявил Александр Ганущин по телефону и бросил трубку.

К слову, еще одного помощника Ганущина уже судили за переправку ухилянцев за границу. Галицкий районный суд Львова признал виновным бывшего помощника депутата Львовского облсовета Ганущина Андрея Туписа в незаконной переправке ухилянцев за границу, его оштрафовали на 180 тыс. грн.

Напомним, журналисты выяснили, что теща Ганущина Надежда Томинец дешево купила землю в Карпатах и ​​владеет участками, выделенными участникам АТО и другим неместным жителям.





