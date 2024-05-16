Пока идет война и лучшие сыновья гибнут на фронте, в Новодонецкой общине Краматорского района Донецкой области пилят бюджетные средства.

Об этом пишет сайт Акценты.

СМИ уже описывали схему хищения бюджетных средств в Вишневом городском совете на Киевщине при закупке систем оповещения . Теперь можно с уверенностью сказать, что во время войны в государстве создана преступная группировка по хищению бюджетных средств и подтверждением этому является новый тендер уже в Краматорске (закупка RU-2024-05-06-007067-a), где цена за 6 систем оповещения выросла до 3,7 млн ​​грн по сравнению с 6 систем оповещения в Вишневом за 3,1 млн грн и по сравнению с Макаровым где 30 систем стоило 7 млн ​​грн. Продукция одного и того же производителя ООО «НПФ «Бранд Мастер Плюс» – компания, которая занимается услугами в сфере пожарной безопасности.

А по стране, как грибы, появились представители, дилеры ООО НПФ «Бранд Мастер Плюс», вооруженные разного рода сертификатами, декларациями, которые используют в сговоре с заказчиком тендера на закупку оборудования систем оповещения при составлении тендерной документации.

Таким образом, сузив круг участников, можно и цену установить не 230 000 за систему оповещения, как в Макарове, а уже 600 000 грн, как в Краматорске. Хотим обратить внимание, что себестоимость системы оповещения составляет около 120000 грн.

Сертификаты, а их названий около 1600 в Украине можно получить в частных компаниях, имеющих полномочия их выдавать. Сертификаты: Системы управления здравоохранением и безопасностью труда, Системы управления качеством, Системы управления по противодействию коррупции, Системы экологического управления, Системы управления безопасностью цепи снабжения и еще 12 других, которые являются залогом успеха в хищении бюджетных средств, как в Вишневом, так и и в Краматорске.

Чем больше таких сертификатов в тендерной документации, тем надежнее защищены коррупционеры для хищения бюджетных средств, ведь не каждая компания, которая захотела участвовать в тендерах, сможет в короткие сроки получить такое количество сертификатов.

С большой вероятностью можно сказать, что тендер подготовлен под конкретного участника и оборудования ООО НПФ «Бранд Мастер Плюс». Мы не будем удивлены, когда в тендере примет участие только одна компания и название ее нетрудно догадаться ООО «АГНИ ИНЖИНИРИНГ», хотя на всякий случай может быть и другая с набором сертификатов.

Генеральная прокуратура Украины уже возбудила уголовное производство по закупке систем оповещения в Вишневом, а Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку.

Надеемся, что контролирующие и правоохранительные органы обратят внимание на схему, при которой Остап Бендер, со своими принципами уважать Уголовный кодекс и 400 методами отъема денег у богатых индивидуумов отдыхает, как эти схемщики нашли самого богатого индивидуума – украинское государство.