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В сети распространяется ролик, авторы которого утверждают, что псевдоволонтер начал активно заниматься сбором денег и приложил руку к хищению гуманитарной помощи в Харьковской области.

Это понятно, ведь для роскошной жизни в Европе для его избранницы нужны большие деньги, а легально зарабатывать себе жизнь парочка не привыкла.

Поговаривают, что проходимцы также собирают донаты для ВСУ и пострадавших от войны, а все собранные средства тратят на свою роскошную жизнь.

Адвокат дьявола

Для тех, кто немного в теме, подобная деятельность Кирилла Яковца не новость. Он ведь давно зарекомендовал себя как известный мошенник и человек гибких принципов. Ведь нынешний псевдоволонтер Яковец ранее был адвокатом Владимира Манукяна, енакиевского криминального авторитета "Мантуса", одного из главных героев криминальной войны в Харькове, бурлившей до 2019 года.

Манукян – владелец предприятий в ДНР: его компании одновременно зарегистрированы в Украине и РФ, уплачивают налоги в бюджет страны-террориста. Также в соцсети опубликован ящик телефона Яковца, где в переписке "антикоррупционеры" называют Манукяна "Папой".



Владимир Манукян – правая рука Армена Саркисяна "Горловского", который, по данным ГУР МО, после смерти Евгения Пригожина стал главным по набору зеков в армию России. Саркисян - основатель армянского батальона российской армии "Арбат", воюющий против Украины/

Манукян представлял в Харькове интересы Саркисяна, близко контактируя с экс-главой Администрации президента Игорем Райниным и главой СБУ Харьковской области Андреем Носачем. Саркисян и Манукян сейчас скрываются в России.

Звезду снимают

Кроме того, Кирилл Яковец не только сам отказывается служить, но и пропагандирует юридическую помощь уклонистам, то есть подпадающим под мобилизацию лицам. В его соцсетях и на странице ОО "НОН-СТОП" можно рекомендации, как правильно не принимать повестки, общаться с сотрудниками ТЦК, получать "броню".

В поддержку Кирилла Яковца на "сливных" сайтах были опубликованы статьи, где критикуют действия властей, а общественных активистов предлагается освободить от службы, ведь в стране "достаточно ресурса для призыва", а также рекламировалась юридическая помощь желающим избежать "могилизации". Такие посты размещались на телеграмм-каналах, признанных СБУ как курируемые российским ГРУ.

В расследовании украинского военного журналиста Сергея Дрозда разоблачается антигосударственная позиция Кирилла Яковца. Украинские эмоционально-военные отреагировали на статью.

По словам защитника Виктора Тарана, "уклонение и избегание службы в ВСУ набирает геометрические масштабы. И необязательно покупать справку у врача. Вариантов избежать службы множество. От получения второй высшей до попытки выставить себя в публичной плоскости оппозиционером и антикоррупционером. Поэтому считаю, что о псевдоактивистах стоит рассказывать.

Военный Сергей Мисюра (Капитан "Прайс") отметил, что "всё больше становится "уклонистов" и юристов, которые рассказывают как и где откосить. И тут мне попал интересный текст о каком-то харьковском борце с коррупцией, который помогает избежать мобилизации и сам, конечно , опекун папы инвалида А вишенка на тортике Кирилла Яковца о том, что преступная власть прямо под него сделала закон, чтобы меньше было таких "опекунов".

Защитник Кирилл Сазонов обратил внимание на то, что «Тик Токе прямо по дверям пошли тематические ролики: как не брать повестку, как отбиться от сотрудников ТЦК, «Юрист объясняет» – где незаконно вручать, как законно не появляться и так далее». По его словам, «толпа уклонистов в поисках лазейок и толпа юристов или ловких "общественников", которые делают на этом имя и деньги… Герой расследования – харьковский активист и уклонист, антикоррупционер и консультант по уклонению от конституционного долга защищать Родину Кирилл Яковец. Никогда не доверял антикоррупционерам. Которые по совместительству адвокаты Мантуса, соратника Армена Саркисяна, в оккупированной Горловке набирающего пополнение в российский батальон Арбат...».







