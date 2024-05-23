Мало кто так нагло уничтожал огромный пласт культуры и истории в Одессе

В этот раз наши уважаемые читатели узнают, как одесские Ткаченко и Вавриш, которых местные блоггеры называют "мародерами", окончательно добивают в Одессе индустрию производства кино "Одесская киноиндустрия". Также есть история о том, как "подвисло" 6,6 га земли на Французском бульваре.

Об этом пишет украинский блоггер из Одессы в своем Telegram-канале "Ирочка расскажет...".

Вот, что сообщает в своей публикации блоггер:

Начну с конца за время "управления" бывшим министром культуры Ткаченко и киевским застройщиком Вавришем, в Одесской киностудии проведены сомнительные и рискованные операции на 410 млн гривен.

А теперь подробнее. В 2020 году Украина из-за халатности Министерства культуры потеряла контроль над Одесской киностудией, перешедшей в фактическую собственность народного депутата от "Слуги народа" и бывшего министра культуры Александра Ткаченко и знаменитого киевского застройщика Андрея Вавриша. С этого периода "Одесская киностудия" была убыточна.





Вавриш и Ткаченко намеренно не проводили собрание акционеров, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. А стабилизировать ситуацию можно было. Например, не были переданы авторские права на использование национального культурного наследия и общегосударственной собственности Украины Фильмофонда созданного ГП "Одесская киностудия художественных фильмов" в период с 1955 по 1991 год. Речь идет о 269 фильмах. Таких, как: "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Электроника", "Место встречи изменить нельзя". Для понимания только на авторских правах Одесская киностудия не получила почти 13 млн. гривен.





5,5 миллиона "Одесская киностудия" потеряла по уплате штрафов, пени и по решениям судов. Кстати, из этих денег 4,8 млн ушли Ткаченко. Но самое главное, мародеры Вавриш и Ткаченко не зарегистрировали имущественные права на землю "Одесской киностудии". Речь идет о попытке украсть 6,6222 га земли на Французском бульваре. Начальная стоимость земли составляет почти 62 млн. гривен.

Ирочка очень ждет реакции из Киева. Мало кто так дерзко уничтожал огромный пласт Одесской культуры и истории.