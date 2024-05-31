В КП «Киевэкспертиза» Михаила Хорошевского недавно прошли обыски: следственные действия, вероятно, проводились по делу о масштабном хищении средств на ликвидации последствий вражеских атак. Правоохранители подозревают, что столичные коммунальщики и подрядчики заведомо завышали стоимость работ в несколько раз – к схеме могут быть причастны и должностные лица Департамента финаудита КГГА.

Об этом сообщает издание "СтопКор" со ссылкой на информацию правоохранительных органов и собственные инсайдерские источники.

В частности, журналисты исследовали вероятную неофициальную связь между директором КП «Киевэкспертиза» Михаилом Хорошевским и бывшим и нынешним руководством Департамента финансового аудита КГГА в лице Геннадия Плиса и Оксаны Колтик. Так, после реформирования «Киевэкспертизе» разрешили на коммерческой основе проверять проекты и работы за тендерные средства.

Речь идет о закупках практически всех работ в Киеве, финансируемых из городского бюджета – по данным источников СтопКора, их стоимость во время объявления закупки сознательно завышалась в несколько раз, а в тендерной документации прописывали определенные специфические условия под заранее избранных победителей. После чего при подписании акта выполненных работ группа столичных чиновников получала откаты в размере 10-15% от стоимости подряда.

По утверждению инсайдеров, подобная схема работает на всех объектах, относящихся к инфраструктуре Киева – школы, больницы, детские сады и т.д. И кроме всего, КП «Киевэкспертиза» получает 1,5% за проведение технического надзора на всех объектах, в том числе и пострадавших в результате российских ударов. По данным электронной площадки "Прозорро", за время полномасштабной войны КП Хорошевского л девять раз заказывало детальное инструментальное обследование поврежденных объектов. Эти услуги преимущественно закупают у профильных госпредприятий – иногда даже без конкурса.

Как сообщили в Нацполиции Киева в ответе на журналистский запрос, еще осенью 2022 года было начато уголовное производство по признакам части 4 статьи 191 УКУ – «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах или военных или чрезвычайных условиях состояния». Среди фигурантов дела – КП "Киевгорсвет", КП "Киевэкспертиза" и подрядная компания. Речь идет о возможном хищении бюджетных средств на устранении последствий вооруженной агрессии России в Киеве.

Кроме того, уже в этом году в КП "Киевэкспертиза", возглавляемом Михаилом Хорошевским, прошли обыски. По предварительной информации, следственные действия проходили по делу о хищении средств на пострадавших от вражеских обстрелов объектах столицы.

Заметим, что сам Хорошевский неоднократно становился фигурантом громких коррупционных скандалов. В частности, журналисты канала 1+1 публиковали расследование о компании его жены, продававшей индийские трубы при казенных работах с многократным завышением цен. После того, как делом заинтересовались правоохранители супругов формально развелись.