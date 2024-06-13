Публикации журналиста Юрия Бутусова, которые он пишет против власти в преддверии Саммита мира, снижают уровень доверия к Украине и работают против нашего государства. Такую оценку его действиям дает общественный деятель Александр Лиас.

«Сейчас мы видим одно: цель всей жизни (не только работы) Бутусова – критика команды Зеленского с целью уничтожения самого Зеленского. Проигрываем ли мы при этом войну, его не интересует», - заявляет Александр Лиас.

Он обращает внимание на ряд вопросов в биографии и деятельности Юрия Бутусова: начиная с отсутствия профильного журналистского образования; непонятности происхождения средств на создание сайта "Цензор.Нет"; последствий черепно-мозговой травмы, из-за которой Бутусов «иногда не может себя контролировать», и завершая освещением вопросов, наносящих вред Украине.

«Вагнергейт. Даже википедия пишет, что его раздул Бутусов. То есть это секретная спецоперация украинской разведки, о которой до подробностей знал Бутусов. Мы должны были нанять на работу кучку вагнеровцев, посадить их в турецкий пассажирский самолет, а потом под каким-то предлогом посадить этот самолет в аэропорту Киева и там их арестовать. Похоже на бред шизофреника. Понятно ведь, что посадить чужой самолет было бы проблематично, а вагнеровцы из самолета не вышли бы, а взяли бы в заложники пассажиров. Было бы много крови и полной дискредитации Украины на международной арене. Всю эту вакханалию прекратил Ермак, после чего Бутусов считает его личным врагом», – отмечает Лиас.

Он добавляет – сейчас Юрий Бутусов критикует Андрея Ермака с целью сорвать саммит мира, организацией которого он занимается.

«Ермак, по сути, является доверенным человеком президента. То есть, он контролирует операции от имени президента и сообщает президенту об их выполнении. Зеленский не может заниматься всем сразу, он и так работает 25 часов в сутки. Ермака уважают за границей и он ведет переговоры не только по саммиту, но и по оружию. И лить грязь на него – значит снижать уровень доверия к Украине во время войны», - подчеркивает Лиас.