Генераторы, переданные Германией и Италией для критически важных объектов инфраструктуры Одессы, не доехали до места своего назначения. По данным журналистов, они были обнаружены в ресторанах в центре города и в помещениях коммунальных предприятий.

Об этом на своем телеграмм-канале сообщила журналист Ирина Гриб.

Генераторы от Италии и Германии предназначены для больниц Одессы, чтобы горожане могли получать необходимую помощь независимо от отключений света. Однако, как отмечает в посту журналистка, сотрудники Департамента стратегических расследований обнаружили их в ресторанах, которыми владеют лица, близкие городскому голове, а также дома у некоторых чиновников.

"Итак, генераторы были найдены в ресторанах Ольги (близкой мэра), и у Бедреги, Цуркана и один рядом с Ark SPA. А еще 20 генераторов стоят у одесских КП. Вот просто стоят. Нам же не нужны генераторы в больницы и интернаты" , – пишет Ирина Гриб.

Служба технической помощи Германии (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) предоставила два крупных промышленных генератора мощностью 1250 кВт, а также семь единиц по 450 кВт. Кроме того, Одесщине также передали определенное количество менее мощных генераторов — на 150 кВт.



Ирина Гриб написала, что после скандала "мэр Одессы Геннадий Труханов дал комментарий, где сказал, что генераторы в больницах и история с тем, что их нашли у чиновников и его девушки - неправда…"

"Небольшое обращение к Геннадию Леонидовичу. Тут как в старой рекламе: иногда лучше жевать, чем говорить - происхождение как минимум одного генератора будет несложно доказать. И если Вы не знаете, УСР изъяло кучу оригиналов документов и компы с таблицами с «черной бухгалтерией».

А теперь по пунктам.

Догоняют их по ч.4 ст. 191 УК Украины. Присвоение, растрата или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Во время обысков 12-го июня генераторы, которые были переданы как гуманитарная помощь были найдены:

- по месту деятельности ресторана «Vinobroteria», пер. Чайковского, 19, владельцем которого является Ольга Гриценко, девушка мэра Одессы Труханова;

- по месту жительства заместителя директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Цуркана Виталия Григорьевича, на ул. Заднепровского;

- на автомойке CARat на Толбухина, 142/1, владельцем которой является кум директора Коммунального предприятия «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» - Усанин. Это то, предприятие, на балансе которого находились генераторы.

Ну и генератор на Генуэзской, где живет и мэр Труханов и его возлюбленная Ольга. Именно этот генератор в ночь с 13 на 14 июня пытались украсть люди очень похожие на сотрудников КП «Городские дороги», и сейчас Ирочка расскажет почему именно этот.

Дело в том, что дизельный генератор Caterpillar DE165GC 165 кВА/50 Гц, найденный на Генуэзской, был гуманитарной помощью от Германии, которая поступила в КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» от Херсонской городской военной администрации 05.02.2023, и об этом есть акт прима- передачи. Происхождение именно этого генератора легче всего доказать.

Кроме того, в ходе обысков в КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» директор короной является Олег Плешко были изъяты оригиналы документов о растоможке и учете генераторов в качестве гуманитарной помощи, а также компьютеры с «черной бухгалтерией» в отношении незаконного распределения генераторов, в том числе в отношении передачи генераторов Гриценко О., Цуркану В.Г., автомойке «CARat» и другие (всего 15 генераторов). А еще (ох уж эта пора чарующих открытий)в КП находятся 29 нераспределенных генераторов, полученных в качестве гуманитарной помощи. То есть поняли: они 15 генераторов раздали боевым подругам, на автомойку и чиновникам. А оставшиеся 29 просто стояли без дела. Ни садикам, ни интернатам, ни больницам эти генераторы наверное не нужны.

Кстати, очень злые и очень осведомленные язычки рассказали, что в ходе следственных действий и допросов правоохранители получили информацию, что распределение этих генераторов было «по указанию лиц «сверху»", - написла Ирина Гриб