Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (далее – Институт) представляет собой выдающееся медучреждение. Об этом в СМИ уже писали ранее, пишет сайт From.



С 2014 года Институт пережил две эвакуации: в 2014 – в Лиман, а в 2022 – в Кропивницкий. Институту удалось не только сохранить трудовой коллектив, но и продолжать внедрять в своей работе новейшие методы диагностики и лечения.

В 2022 году Минздрав (в самый разгар вооруженной агрессии) присвоил Институту высшую аккредитационную категорию.

За время пребывания в Кропивницком было проведено более 13000 консультаций пациентов, оказана медпомощь 500 военным. Было проведено более 1000 сложнейших хирургических операций всего на три стационарных отделения 60 коек.

Несмотря на это, Минздрав решил закрыть уникальное лечебное учреждение.

И.о. ректора Донецкого медицинского университета Майя Ермолаева, с 2023 года, превышая свои должностные полномочия, издала приказы №170 и №136: «Припинити діяльність Інституту травматології та звільнити 122 співробітника».

«Уволить практически всех вынужденных переселенцев, людей, оставшихся без дома, родных и близких, и оставить больных без медицинской помощи. Право издавать подобные «приказы» она не имела – это не ее должностные обязанности! Закрытие НИИ ТО, врачи которого ежедневно спасают жизни военных и гражданских пациентов в военное время – это угроза национальной безопасности Украины!», - уверен директор НИИ ТО, Заслуженный врач Украины Роман Климовицкий.

Администрация и трудовой коллектив НИИ ТО обратились к народным депутатам Украины, от которых в адрес Президента Украины поступило коллективное депутатское обращение (27 подписей) с требованием сохранить существование Института.

«Офис Президента, без промедления, отреагировал, уже дано поручение Кабмину разобраться в сложившейся ситуации. Украина – это правовое государство», - заявил Роман Климовицкий.

Именно поэтому, по поручению трудового коллектива НИИ ТО, поданы иски в суд на незаконные действия и.о. ректора Донецкого медицинского университета Майи Ермолаевой.

Известно также, что в отношении Майи Ермолаевой начато досудебное расследование статье ККУ «Зловживання владою або службовим становищем» (ст.364ч.2: лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).



«Мы очень благодарны Президенту, Офису Президента, народным депутатам, которые поддержали наш медицинский коллектив в нашем стремлении сохранить Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Очень хочется верить, что по поручению Офиса Президента Украины, Кабинета Министров будут приняты справедливые, государственные решения.

Меня и всех наших врачей сегодня волнуют в первую очередь пациенты. Как в сложившейся ситуации оказывать им квалифицированную, а главное доступную медицинскую помощь, соблюдая все нормы 49 статьи Конституции Украины?

Наш трудовой коллектив активно поддерживают общественные организации, юристы, волонтеры, народные депутаты Украины. Мы будем бороться за свои Конституционные права, права наших пациентов, и дальнейшую нашу работу по спасению жизней и лечению военных и гражданских лиц», - уверен Роман Климовицкий.