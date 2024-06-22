Напомним, в Днепре 20 июня группа неизвестных мужчин в форме напала на экс-бойца спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова.
Мужчина как раз гулял с ребенком на улице. На видео можно увидеть охрану народного депутата Тищенко, с которым Павлов якобы накануне поспорил.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал поведение нардепа позорным и добавил, что правоохранителям есть на что реагировать.
"Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата – абсолютно позорное. Ему нет оправданий", - сообщил глава ОП в Телеграмм.
Андрей Ермак отметил, что действительно давно знакомил Тищенко и даже крестил его сына много лет назад. Однако глава ОП Андрей Ермак добавил, что не поддерживает никаких отношений с народным депутатом Тищенко, потому что не воспринимает и не понимает его поступков.
"Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что КАЖДЫЙ должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить. Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата", - заявил глава ОП.
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