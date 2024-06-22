На своей странице в социальной сети Facebook известный политический эксперт Андрей Золотарев заявил о том, что последнее расследования Михаила Ткача касательно главы «Нефтегаза» Алексея Чернышова выглядят очень подозрительно и напоминают откровенную борьбу за власть между различными кланами внутри самого НАБУ, что разрушает репутацию всего ведомства.

«Вопрос 1. Если Ткач длительное время снимал все машины въезжающие и выезжающие на территорию НАБУ, то как НАБУ пропустило такое длительное наблюдение за своим офисом? Постоянно стоящая машина с парой человек внутри не привлекла внимания НАБУ? Вопрос 2. Если Ткач снимал в конкретный день конкретную машину, то кто ему указал дату и время, когда эта машина там появится? Эту информацию слил кого-то из сотрудников НАБУ? Или Ткачу, как обычно, дали готовый материал? Вопрос 3. Откуда у Ткача копии ухвал ВАКСа? Кто их ему слил? Опять «источники в правоохранительных органах»? Будет ли это нарушение закона рассматриваться профильным комитетом ВР? Вопрос 4. Знаком ли Ткач и его руководители в УП со статьей 387 УКУ? Если нет, подскажем: разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования карается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет. Это для Миши Ткача. А для тех, кто ему эти данные предоставил наказание более суровое: штраф от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Вопрос 5. Формулировка в ухвале ВАКСа в стиле «он может что-то знать, давайте проведем обыск места, где он живет». Нет ли ощущения, что тайна жилища, гарантированная Конституцией, нарушается на раз-два-три просто потому «что он может что-то знать», без глубокой аргументации. Пора начинать скучать за временами Януковича и Пшонки в ГПУ. Даже тогда такого не было», – заявил Андрей Золотарев.

Также эксперт убежден, что попытка атаки на главу «Нафтогаза» Алексея Чернышова похожа на то, что его просто пытаются дискредитировать перед возможным назначением в Кабинет министров.

«В диалоге с главой «Нефтегаза» Ткач задавал много вопросов. Характер вопросов указывает на глубокое экспертное знание вопроса в той сфере где Михаил экспертом не является. Кстати в самом диалоге глава «Нефтегаза» более чем исчерпывающе ответил по всем, подготовленные Михаилу его «источниками в правоохранительных органах», пунктам. В целом, у многих умных людей после просмотра данного сюжета должно было сложиться четкое ощущение, что группа лиц в самом НАБУ и лиц, стремящихся НАБУ возглавить, совместно работают на дискредитацию и самого НАБУ и его руководства. Параллельно сбивая главу «Нефтегаза» с возможного назначения в Кабмин. Красиво. Но очень топорно. Слишком сильно уши торчат», – добавил Андрей Золотарев.