Как выяснилось, Тищенко якобы месяц назад посещал Днепр в рамках своей рабочей командировки, а на этот раз приехал прекращать их работу, сообщает сайт «Парламент.UA» со ссылкой на информацию нардепа VIII созыва Игоря Мосийчука.

Сообщается, что Тищенко приехал в Днепр с группой лиц в военной форме и якобы совершил рейд по "офисам", которые в основном организованы криминалом и функционируют под крышевкой топ-чиновников украинской власти.

По словам Мосийчука, произошло закрытие пяти мошеннических колл-центров, связанных с ОПГ «Девятки».

В Днепре, как подчеркивается, действует много колл-центров, функционирующих под прикрытием чиновников. Мосийчук утверждает, что Тищенко месяц назад посетил город в рамках своей рабочей командировки, где столкнулся с неприятной ситуацией в офисах ОПГ «Девятки», которыми якобы руководит Игорь Хромов. Последний, как утверждает Игорь Мосийчук, является близким другом главы Днепропетровской областной военной администрации, бригадного генерала СБУ Сергея Лысака.

"Предварительно известно, что около месяца назад Николай Тищенко посещал Днепр в рамках своей так называемой рабочей командировки по рейдам по колл-центрам. В частности, посетил он тогда и мошеннические офисы ОПГ «Девятки», однако там... прямо говоря его «послали». И всю свою «любезность» завернули в обертку под названием - Сергей Лысак...", - рассказал Мосийчук.

Утверждается, что после этого Тищенко обратился к киевским правоохранителям и, получив их поддержку, отправился "бороться" с этими колл-центрами. Именно эти киевские силовики и прибыли с ним в Днепр и провели спецоперацию по закрытию пяти колл-центров.

Как отмечает издание, за последние два года Тищенко вместе с правоохранителями провели десятки рейдов по колл-центрам. Но ситуация в Днепре стала грандиозной в медийном плане. И обусловлено это может быть в первую очередь тем, что по неподтвержденным данным, выше упомянутые мошеннические офисы ОПГ «Девятки» принадлежат именно Игорю Хромову, который якобы является другом руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.

"Как сообщают медиа, их дружба распространяется и на бизнес мошеннических колл-центров. Простыми словами: все выглядит так, что ОПГ «Девятки» Хромова работают под крышеванием Лысака», - цетирует «Парламент.UA» Мосийчука, который также добавил, что Тищенко, занимаясь нейтрализацией мошеннических колл-центров, наехал на «офисы», к которым может иметь отношение Лысак.

Игорь Мосийчук также предположил, что у этой истории есть определенные черты того, что в Днепре происходил акт своеобразного перераспределения сфер влияния на бизнес мошеннических колл-центров.

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