Начальник штабу бригади Нацгвардії звернувся у ДБР із закликом провести розслідування щодо військового генерала, який «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

Про це начальник штабу бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич повідомив особисто у своєму дописі в Telegram.

Кротевич заявив, що намагався донести цю інформацію до «кабінетів» і всім, кому була змога, але більшості було байдуже. Тож начальник штабу бригади Нацгвардії «Азов» написав листа до Державного Бюро Розслідувань.

«Із закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал», - повідомив Кротевич, додавши, що йому не все одно, що судять комбатів та комбрігів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат.

Також Кротевич наголосив на неймовірному героїзмі солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад, які стримують ворога не завдяки, а всупереч.

«Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати.

І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює», - повідомив Богдан Кротевич.

Те що сталося військовослужбовець назвав рубіконом, який перейдено. За словами Кротевича, медійна огласка – це на даний момент єдина можливість змінити ситуацію.

"Мене це дістало, Рубікон перейдений", - наголосив Кротевич.

Також військовослужбовець зізнався, що єдине, за що йому буде соромно – що він не зробив цього раніше.

«Доля допомагає сміливим, а деяким істотам допомагає те, що більшість мовчать через розуміння наслідків «особистої вендети» проти них самих та їх підрозділів.

Тому відмічу, що це моє особисте рішення і наслідки я повністю приймаю на себе», - підкреслив начальник штабу бригади Нацгвардії Азов.

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