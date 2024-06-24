Народная депутат Марьяна Безуглая отметила, что неужели украинские защитники должны сплачиваться на почве ненависти к своему руководителю.

Марьяна Безуглая обратилась к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому на фоне скандала вокруг командующего объединенных сил ВСУ Юрия Содоля.

«Руководитель восточного фронта генерал Содоль «убил» больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретино, Волчанск,..», – утверждает Безуглая.

Член профильного комитета Верховной Рады по вопросам обороны, обращаясь к Сырскому, спросила, неужели это будет продолжаться.

«Неужели военные должны сплачиваться на почве ненависти к своему руководителю? Неужели мы ТАК должны терять людей и территории? Это так работает? Главнокомандующий ВС Украины, Вам совершенно безразлично или это Ваш ли это замысел?», - написала нардеп в своем новом сообщении.

Марьяна Безуглая также обратила внимание на отсутствие какой-либо реакции министра обороны Украины:

«Словно ничего не происходит. Рустем Энверович, Вы вообще разбираетесь в происходящем?».

Ранее Безуглая обвинила генерала Содоля в прорыве ВС РФ возле Торецка. Командующий Объединенных сил, по мнению народного депутата, допустил ряд стратегических ошибок по защите позиций ВСУ.

При прорыве ВС РФ на этом участке фронта он якобы отдыхал с друзьями в ресторане, заявляла Марьяна Безугла.

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