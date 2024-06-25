Петиция по лишению полномочий народного депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко в связи с его злоупотреблением служебным положением менее чем за сутки набрала более половины необходимых голосов.

Об этом сообщается на сайте парламента.



Как известно, петиция на сайте Верховной рады появилась после того, как Тищенко попал в очередной скандал. В этот раз из-за дела о нападении лиц в камуфляжной форме на бывшего военного в центре Днепра.

По факту незаконного лишения свободы потерпевшего нардепа уже объявлено подозрение, прокуроры будут просить для Тищенко домашний арест.

К действующему народному депутату Николаю Тищенко пришли с обысками. По материалам Государственного бюро расследований (ГБР) Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

20 июня 2024 года в Днепре группа лиц, действуя по указанию народного депутата, незаконно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины.

В течение некоторого времени его содержали, нанося телесные повреждения. Следствие установило, что это преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц с применением физической силы и специальных средств.