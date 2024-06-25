Петиция по лишению полномочий народного депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко в связи с его злоупотреблением служебным положением менее чем за сутки набрала более половины необходимых голосов.





Как известно, петиция на сайте Верховной рады появилась после того, как Тищенко попал в очередной скандал. В этот раз из-за дела о нападении лиц в камуфляжной форме на бывшего военного в центре Днепра.

По факту незаконного лишения свободы потерпевшего нардепа уже объявлено подозрение, прокуроры будут просить для Тищенко домашний арест.

К действующему народному депутату Николаю Тищенко пришли с обысками. По материалам Государственного бюро расследований (ГБР) Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.





20 июня 2024 года в Днепре группа лиц, действуя по указанию народного депутата, незаконно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины.





В течение некоторого времени его содержали, нанося телесные повреждения. Следствие установило, что это преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц с применением физической силы и специальных средств.