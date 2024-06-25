Бывший народный депутат Виталий Хомутынник, подсанкционный российский олигарх Павел Фукс и аграрный рейдер Василий Астион через подконтрольную компанию "Киевметрострой" блокируют строительство метро на массив "Виноградарь" в Киеве.



Об этом сообщает сайт КП.

“Жители столичного массива Виноградарь уже заждались новых станций метро, ​​но полноценное строительство все никак не начнется. Предыдущий подрядчик – компания Киевметрострой, подконтрольная бывшему народному депутату Виталию Хомутыннику и подсанкционному российскому олигарху Павлу Фуксу – получил 4 млрд грн. подписки. Но работ проделали едва на треть этой суммы”, говорится в сообщении.

Теперь через суд компания блокирует подписание нового соглашения по размораживанию важного инфраструктурного проекта. Судебное заседание проходит сегодня (вот ссылка на определение суда), во вторник, в Хозяйственном суде Киева.

Пока Хомутынник и Фукс охлаждаются на средиземноморском побережье, непосредственно лоббирует их интересы в судах в Украине лично аграрный рейдер Василий Астион. Это партнер Хомутынника, купивший в феврале 2024 года доли в его девелоперском бизнесе. Астион раньше был помощником Хомутынника как нардепа. Кроме того, ему приписывают партнерство с Хомутынником в ТРЦ Республика. При этом он фронтирует операции экс-нардепа как минимум с 2019 года», – говорится в материале.

Агрорейдером Астиона называют специфическими методами консолидации аграрных активов в Днепропетровской области.

“Фукс, в свою очередь, имеет известный “пунктик” по отношению к киевскому метро: еще в 2018 году он купил компанию Укррослизинг, которая отсудила у Киевского метрополитена 1,96 млрд гривен за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах. И все эти годы часть от 8 грн. за проезд в столичной подземке киевляне и гости города платят в карман лично Павлу Фуксу”, - добавляют авторы.

“С 2018 года Киевметрострой судится с Киевским метрополитеном за право и в дальнейшем грабить киевлян с помощью кабальных контрактов. И сегодняшнее судебное заседание – часть этого плана. Ведь из-за Астиона, который ведет работу с судьями в Украине в пользу Фукса и Хомутынника, строительство метро на Виноградарь может быть заморожено на годы», - резюмируют в публикации.