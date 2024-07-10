Известный украинский футболист, тренер ФК "Эпицентр" Сергей Нагорняк, попавший в громкий скандал из-за незаконного обогащения , имеет родственные связи с ближайшим окружением экс-главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. При этом Нагорняк продолжает жить и работать в Украине и публично заявляет о своей патриотической позиции.



Об этом пишет сайт 360.ua.





Согласно данным официальной биографии Сергея Нагорняка, в 90-х он играл в московском "Спартаке", а в 2000-х играл в китайских клубах под руководством российских специалистов - у "Шэньян Хайш" Валерия Непомнящего, у "Шаньдун Лунен" - Бориса Игнатьева .

По информации наших источников, хорошие связи с высшим военным руководством РФ Сергей Нагорняк установил во время игры за московский "Спартак". Как бы то ни было, сегодня тренер украинского ФК "Эпицентр" имеет не просто "хорошие связи" с высшим военным руководством страны агрессора, а практически "семейные", из-за брака своей дочери Ольги Нагорняк и сына Олега Мизгиря - заместителя начальника "Военно" -медицинской академии имени С.М.Кирова” МО РФ.

Дочь Сергея Нагорняка, Ольга Нагорняк, с 1 августа 2015 года состоит в браке и с Романом Олеговичем Мизгирем, вместе с мужем проживает в Санкт-Петербурге. В государственных реестрах Украины информация о регистрации брака отсутствует. Поскольку Свидетельство о браке, вероятнее всего, было оформлено на основе паспорта Украины, который Ольга Нагорняк так и не сдала после получения гражданства РФ.

Почему семья Нагорняк скрыла факт замужества дочери?

Мы точно знаем, что у Ольги Нагорняк 2 паспорта Украины и российской федерации. И что в последний раз украинским паспортом Ольга воспользовалась накануне активной фазы войны – 14.11.2021. Она покинула территорию Украины через авиапункт пропуска Борисполь в направлении Стамбула, и обратно уже не возвращалась. Если только не использовала свой новый российский паспорт, который получил в 2020 году:

Избранник Ольги Нагорняк, согласно данным декларации за 2020 год , считается Главным специалистом Отдела административного производства Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга. Роман Олегович Мизгирь персона не публичная: его нет в соцсетях, по нему отсутствует информация в интернете. Единственное, где можно найти информацию о муже Ольге Нагорняк – это декларации о доходах и кадастровых реестрах.

Из декларации Романа Мизгиря за 2020 год мы можем узнать, что на Ольгу и их совместного ребенка оформлена квартира в Санкт-Петербурге 48,6 кв/м, по адресу пр-кт. Московский 183–185. А из реестров по недвижимости можем установить, что в право собственности она приобрела в 2017 году. Возможно, это подарок отца – Сергея Нагорняка, а возможно, и мужа.

Декларация за 2015 год может подтвердить год регистрации брака. До этого, в декларации от 2014 года, информация о жене отсутствует.

В 2015 году появляется собственность жены в Украине и Мерседес (Мерседес-БЕНЦ E 200), гос номер Е535СА198, который Роман приобрел в салоне 13 марта 2015 года, и очевидно продал 18 апреля 2020 года. Есть вероятность, что этот Мерседес – подарок Сергею Нагорняку.

Интересно, что в декларации Романа есть информация о квартире в 2014 году, а в 2020 году нет. Но фактически он числится владельцем квартиры 111 кв/м у города Красное Село улица Рябчикова 11, где по факту расположена военная часть.

Согласно данным декларации, начиная с 28 декабря 2021 года Роман Мизгирь владелец участка 1332 квадратных метра, расположенного в оккупированном Крыму (г. Ялта, пгт Кореиз, улица Докторов Михайловых, 14). А 2 января 2023 года семейство Мизгирь-Нагорняк ввело в эксплуатацию дом на 500 квадратных метров.

Вполне вероятно, что "хорошую жизнь" дочери тренера ФК "Эпицентр" Сергея Нагорняка обеспечивает отец мужа Ольги - высокопоставленный военный Олег Алексеевич Мизгир.

Согласно декларации : Олег Алексеевич Мизгир – заместитель начальника "Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова" МО РФ. По данным сайта академии Олег Мизгирь – заместитель начальника по материально-техническому обеспечению – начальник отдела материально-технического обеспечения, кандидат военных наук, полковник.

О том, что Олег Мизгир не просто высокопоставленный военный, а действительно входящий в высокие кремлевские кабинеты, свидетельствует тот факт, что его сын Роман Мизгир, начиная с декабря 2022 года, получал доход в фирме ООО "РИДУС" ( ИПН 645315441634 ), с орбиты Евгения Пригожина.

Делая громкие заявления о любви к Украине, у Сергея Нагорняка, как оказалось, есть хорошие друзья среди высокопоставленных военных Российской Федерации, а его дочь Ольга ведет шикарный образ жизни между Питером и оккупированной Ялтой, на прибыль, полученную от компаний Евгения Пригожина.