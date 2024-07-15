Боевая парамедикиня, кавалериня ордена "За мужество" III степени, Екатерина (Птичка) Полищук обратилась к Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой провести проверку по преступным приказам командира 59 ОМПБр Богдана Шевчука, который был назначен на должность в апреле2.

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По словам «Птички», она больше года находилась в зоне ведения боевых действий бок о бок из 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка. Но из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука Полищук была вынуждена прекратить сотрудничество с этой бригадой.

«Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задания в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей», – рассказала парамедикиня.

По словам Полищук, новоназначенным командиром 59 ОМПБр руководит эгоизм и слепой карьеризм. Она добавила, что методы управления Шевчука включают устранение всех несогласных командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих.

Она также отметила, что преступные приказы Шевчука направлены исключительно на "получение дополнительных звездочек" этим человеком.

“Прошу принять меры и отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе. Военная честь и честь офицера – не пустые слова. По крайней мере, такими они не должны быть”, – призвала «Птичка».

Напомним, ранее известный журналист Юрий Бутусов предупредил , что Красногоровка (Донецкая обл.) может упасть из-за некомпетентности комбрига Богдана Шевчука.