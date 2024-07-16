Роман Червинский фактически повторяет судьбу комбата Семена Семенченко и Надежды Савченко, сегодня его используют в политической борьбе. Об этом пишет политический эксперт Сергей Иванов.

«Попытки слепить из Червинского очередного униженного и использовать в межвидовой политической борьбе очевидны. Вспомните Надежду Савченко, которую сначала все вместе носили на руках, а потом тоже хейтили. Вспомните комбата депутата Семена Семенченко. Также сегодня Порошенко и «Европейская солидарность» делают политического деятеля уже с Червинского, пытаясь вдохнуть хоть какую-то жизнь в рейтинг, который никак не хочет подниматься. Именно поэтому залог за него внесла «Европейская солидарность», – отмечает Сергей Иванов.

Он добавляет, что сам Червинский – достаточно обеспеченный человек. Например, является фигурантом уголовного производства по требованию с коммерсанта $100 тыс за решение вопроса с контрабандными сигаретами на одесской таможне.

«Очевидно, что теперь он становится политическим должником ЕС. И тут снова напрашиваются аналогии с Семенченко – как в стремительном политическом взлете, так и в неизбежном упадке. Фактически Червинский повторяет судьбу Семенченко и Ко», – добавляет Иванов.

«Мы, украинцы, имеем не очень хорошую особенность – сначала оцениваем все эмоционально, а фактам переходим в последнюю очередь. Но даже с учетом этой особенности обманывать нас долго невозможно. Именно поэтому у аншлага этот политический спектакль не будет», - резюмирует эксперт.

Напомним, что Червинский обвиняется в проведении несанкционированной «спецоперации», в результате которой враг получил данные о размещении нашей техники на аэродроме «Канатово» и нанес по нему ракетный удар. В результате погиб командир воинской части, ранены 17 военнослужащих, повреждены несколько истребителей и взлетная полоса. В своих показаниях на суде Червинский заявил, что военные сами виноваты в том, что пострадали от обстрелов.